KITSAB: Ankara’dan sadece kongre turizminin desteklenmesi yönünde talepte bulunuldu, kınıyoruz

Ekonomik Örgütler Platformu’nun TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptığı görüşmede Kuzey Kıbrıs’ta sadece kongre turizminin desteklenmesi yönünde bir talepte bulunulduğunu iddia eden Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun yazılı bir açıklama yaparak bu talebi kınadı.

Bireysel görüşmelerin olağan olduğunu fakat böylesi ‘şahsi menfaat güden’ taleplerin ‘hükümet de atlanarak’ ortaya koyulmasının doğru olmadığını vurgulayan Tolun, bu durumun gerçekleşmesi halinde haksız rekabetin meydana geleceğinin altını çizdi. KKTC Hükümetine seslenen KITSAB Başkanı Tolun, böyle haksız rekabet yaratacak girişimlerin engellenmesini talep ederek, bu konuda tüm ilgili taraflara her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını aktardı.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun’un açıklaması şu şekilde:

“Abdullah Yasin Güler’in Anadolu Ajansı’nda yapmış olduğu 24 Şubat 2021 tarihli haberde ve akabinde diğer tüm basın yayın organlarında Ekonomik Örgütler Platfomunun 23 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile yapmış olduğu görüşmede ilgili platformun turizm sektörü ile ilgili talepleri arasında Kuzey Kıbrıs’ta sadece kongre turizminin desteklenmesi yönünde bir talepte bulunulduğunu ilgili basın yayın organlarından üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Bu bağlamda kamuoyuna ilgili görüşlerin Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri’ne (KITSAB) sahip olmadığını, bu görüşün bizleri temsil etmediğini ve hiçbir şekilde hiç kimsenin bizimle konuyla ilgili herhangi bir istişarede bulunmadığını beyan ederiz. Kaldı ki bu tip desteklerin kaynağı ve muhatabı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tek ve en büyük destekçisi ve savunucusu olduğu hepimizin malumudur. Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunmak gayet doğal ve normaldir.

Ancak şahsi menfaatlerimizi, hükümetimizi ve devletimizi atlayarak memlekette karmaşa yaratacak, usule uygun olmayan yeni icatlarla yapılması tarafımızdan şiddetle kınanmaktadır. Bu vesileyle bundan böyle EÖP çatısı altında Kıbrıs Türk turizmini temsil ediyor gailesiyle turizm ve seyahat acentelerinin faaliyet alanlarıyla ilgili hususları kullanan hiçbir açıklamayı desteklemediğimizi ve kurnazca bu tip yollara tevessül edenleri şiddetle kınadığımızı bildiririz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin turizm sektörü paydaşları arasında haksız rekabete meydan verecek kapsayıcı ve kucaklayıcı olmayan bu tip girişimlerin karşısında durmasını ve yaygın destek görecek anlamlı taleplerin değerlendirilmesi hususunu dikkate alacağını umar, bu konuda tüm ilgili taraflara her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu beyan ederiz.”