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15 aydır kaçak yaşıyor

17 Temmuz 2019

 KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Abdullah Fettahoğlu tutuklandı. Zanlı dün çıkarıldığı mahkemede vatandaşlık için başvuru yaptığını kaydetti. Fettahoğlu aleyhindeki soruşturma sürüyor

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Abdullah Fettahoğlu tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Güral Kırcalılar, zanlı Abdullah Fettahoğlu’nun ülkede 26 Mart 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Vatandaşlık için başvurmuş

Mahkemede söz alan zanlı, hücrede kalmak istemediğini ve vatandaşlık için başvuru yaptığını söyledi.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

 

 

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