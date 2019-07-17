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Akşam saatlerinde yağmur bekleniyor

17 Temmuz 2019

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında, bugün az bulutlu zamanla parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 29-36 derece dolaylarında seyredecek.

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