149’u yerel 179 yeni vaka 1 can kaybı

“Toplam 14.009 test yapıldı, 149’u yerel 179 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.009 olup, 149’u yerel 179 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 128 kişi taburcu edilmiştir.
4 kişi yurt dışından hava yolu 1 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 149 kişi ise yerel vakadır.
55 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 47 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
28 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 149
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790
Toplam Vaka Sayısı: 16.015
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 278
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 234
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3548
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 41.026