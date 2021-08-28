Korkuteli kavşağı yakınlarında korkutan kaza

Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpan araç takla attı. Araç sürücüsü Nihal UYARLI hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde, Nihal UYARLI (K-21), yönetimindeki PK 480 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Korkuteli kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Nihal UYARLI kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.