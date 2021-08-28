Dünya’nın en kuzeyindeki ada “tesadüfen” bulundu

Grönland’da araştırma yapmak üzere yola çıkan bilim insanları, Dünya’nın en kuzeyindeki kara parçasını “tesadüfen” buldu.

Araştırma ekibi, örnek toplamak için 1978’de keşfedilen ve bugüne kadar en kuzeydeki ada olarak bilinen Oodaaq’a gitmek için yola çıktı.

Oodaaq’a ayak bastıklarını düşünen ekip burada bir sürprizle karşılaştı.

Dünyanın en kuzeyindeki ada

Konumu kontrol eden bilim insanları, Oodaaq’ın yaklaşık 800 metre kuzeybatısında başka bir adada olduklarını fark ettiler.

Yaklaşık 30 metre çapındaki küçük adanın keşfi 6 kişilik ekibi heyecanlandırdı.

Yeni ada için isim önerisi: Qeqertaq Avannarleq

Dünyanın en kuzeyindeki ada olarak bilinen Oodaaq’ın yerini alacağı düşünülen yeni ada için isim bile önerildi.

Araştırma ekibi adanın isminin Grönlandca “en kuzeydeki ada” anlamına gelen “Qeqertaq Avannarleq” olmasını istiyor.

Dünyanın en kuzeyinde olduğuna inanılan ada, deniz yatağındaki çamur ve buzultaştan oluşuyor.