14 Mart Dünya Böbrek günü farkındalık etkinlikleri başlıyor

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Nefroloji Servisi, 14 Mart Dünya Böbrek günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurdu.

Etkinlikler kapsamında 14 Mart Perşembe günü Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Talasamia Konferans salonunda Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duriye Deren Oygar ve Nefroloji Uzmanı Dr. Ahmet Behlül “Böbrek Sağlığı” konusunda, saat 14:30’da halka açık bir panel düzenleyecek. Panel ile aynı saatte Organ bağışı masası da kurularak organ bağışı kaydı yapılacağı belirtilen duyuruda organ bağışı yapmak isteyen vatandaşların kimlik kartları ile birlikte bağış formunu doldurarak bağışçı olabilecekleri belirtildi.

15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek son etkinlik ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi’nden başlayacak olan bisiklet turu olacak. Saat 08:00’de halka açık olarak gerçekleşecek etkinlik Sağlık Bakanlığı bahçesinde son bulacak.