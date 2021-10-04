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130 dolara aldı 6.9 milyon dolara sattı

4 Ekim 2021
NFT nedir





Kısa süre önce 130 dolara NFT olarak satılan bir sanat eseri 6.9 milyon dolara alıcı buldu.





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4 Ekim 2021


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