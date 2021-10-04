Covid-19 için geliştirilen ilacın AB’de kullanımı için başvuru yapıldı

Başvuru, “regdanvimab” içerikli ilacı geliştiren Güney Kore merkezli Celltrion firmasına ait “Celltrion Healthcare Hungary Kft” tarafından yapıldı.

Avrupa İlaç Ajansı’ndan (EMA) yapılan açıklamada, başvurunun incelemesinin başladığı, daha önce ön inceleme yapıldığı için 2 ay gibi nispeten kısa bir sürede sonucun çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Monoklonal antikor olarak bilinen ilacın ilave oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ancak durumu ağırlaşma riski bulunan yetişkin COVID-19 hastaları için geliştirildiği bildirildi.