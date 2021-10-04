Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

Survivor 2019 yar\u0131\u015fmas\u0131yla ad\u0131n\u0131 geni\u015f kitlelere duyuran ve ard\u0131ndan Survivor Panorama program\u0131nda yorumculuk yapan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi d\u00fcnyaevine girdi.\r\n\r\n\r\nSurvivor\u00a0eski yar\u0131\u015fmac\u0131s\u0131\u00a0Melisa Emirbayer\u00a0ile spor e\u011fitmeni\u00a0Sami Hamidi ile evlendi. \u0130kili mutluluklar\u0131n\u0131 sosyal medyadan da payla\u015ft\u0131.\r\nEmirbayer, "Bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fcm\u00fczde bizi gerek mesajlar\u0131yla, gerek arayarak, gerekse yan\u0131m\u0131zda olarak yaln\u0131z b\u0131rakmayan herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederiz. En \u00f6zel en g\u00fczel duygular\u0131ms\u0131n" ifadelerini kulland\u0131.\r\nSami Hamidi ise, 'Bu \u00f6zel g\u00fcn\u00fcm\u00fczde yan\u0131m\u0131zda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Efsane bir geceydi' dedi.\r\n\r\n\r\n\r\n