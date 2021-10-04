Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile spor eğitmeni Sami Hamidi ile evlendi. İkili mutluluklarını sosyal medyadan da paylaştı.

Emirbayer, “Bu özel günümüzde bizi gerek mesajlarıyla, gerek arayarak, gerekse yanımızda olarak yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz. En özel en güzel duygularımsın” ifadelerini kullandı.

Sami Hamidi ise, ‘Bu özel günümüzde yanımızda olan, arayan, mesaj atan iyi dileklerini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Efsane bir geceydi’ dedi.