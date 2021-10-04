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Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi

4 Ekim 2021
Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi evlendi





Survivor 2019 yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve ardından Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer ile Sami Hamidi dünyaevine girdi.







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4 Ekim 2021


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