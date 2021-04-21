12’nci sınıf sınavları ve uluslararası sınavlar PCR testleriyle yapılacak… Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 12’nci sınıf sınavları ile uluslararası sınavlara girecek 9, 10, 11 ve 12’nci sınıfların (IGCSE) sınavlarının 26 Nisan 11 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını hatırlattı.

Bakan Amcaoğlu, bu sınavlara katılacak olan öğrenci, görev alacak olan öğretmen ve yetkililerin 22 ve 23 Nisan Perşembe ve Cuma günleri, 09.00 – 16.00 saatleri arasında, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen PCR merkezlerinde test yaptırmalarının zorunlu olduğunu açıkladı.

Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin ve öğretmenlerin sınavlara, ellerinde PCR negatif sonuç belgesi ile katılmaları gerektiğine dikkat çekerken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın da, hangi okulların, nerede, PCR testi yapacaklarının tablosunu yayınladığını duyurdu.

Amcaoğlu, “Tablo, bakanlığın resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesinden de paylaşılacak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, tüm öğretmenlerden, bu karara uymalarını isterken, “uymayanlar hakkında mevzuat neyi emrediyorsa, uygulanacak” diye konuştu.