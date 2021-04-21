Kırgızistan’da Sağlık Bakanı tarafından Covid-19’a karşı önerilen bitkiden 2 kişi zehirlendi

K\u0131rg\u0131zistan\u2019da, Sa\u011fl\u0131k ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Al\u0131mkad\u0131r Bey\u015fenaliyev taraf\u0131ndan Covid-19\u2019a kar\u015f\u0131 \u00f6nerilen zehirli kurtbo\u011fan bitkisi 2 ki\u015fiyi hastanelik etti.\r\n\r\n\r\nK\u0131rg\u0131zistan Sa\u011fl\u0131k ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakan\u0131 Al\u0131mkad\u0131r Bey\u015fenaliyev, ge\u00e7en hafta d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda 'zehirli kurtbo\u011fan bitkisinin' yeni tip corona vir\u00fcs hastalar\u0131n\u0131n tedavisinde kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve etkili oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nBey\u015fenaliyev, bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 s\u0131ras\u0131nda ilac\u0131 i\u00e7erek sa\u011fl\u0131\u011fa zarars\u0131z oldu\u011funu \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, kurtbo\u011fan bitkisinden yap\u0131lan ilac\u0131 i\u00e7en evli \u00e7iftin zehirlendi\u011fi ve Bi\u015fkek Bilimsel Ara\u015ft\u0131rma Merkezi Toksikoloji b\u00f6l\u00fcm\u00fcne kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, hastalar\u0131n tedavi ama\u00e7l\u0131 uzun zamand\u0131r kurtbo\u011fan bitkisini kulland\u0131klar\u0131 ve 2 g\u00fcn \u00f6nce dozun artt\u0131r\u0131lmas\u0131 sonucu durumlar\u0131n\u0131n k\u00f6t\u00fcle\u015fti\u011fi aktar\u0131ld\u0131. Zehirlenen \u00e7iftin durumlar\u0131n\u0131n iyi oldu\u011fu ifade edilen a\u00e7\u0131klamada, \u201cHastalar\u0131n durumu stabil. Yo\u011fun tedavi devam ediyor\u201d denildi. A\u00e7\u0131klamada, d\u00fcn bilinmeyen bir maddeyle zehirlenerek durumu a\u011f\u0131rla\u015fan bir ki\u015finin daha hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131, tedavi sonucu durumunun iyiye gitti\u011fi ve tedavisinin s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc kaydedildi.\r\n"EVDE \u0130\u00c7MEY\u0130N"\r\nSa\u011fl\u0131k ve Sosyal Kalk\u0131nma Bakanl\u0131\u011f\u0131, bitkinin ev ko\u015fullar\u0131nda i\u00e7ilmemesi ancak sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n g\u00f6zetimi alt\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nK\u0131rg\u0131zistan Cumhurba\u015fkan\u0131 Sad\u0131r Caparov da sosyal medya hesab\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, K\u0131rg\u0131z doktorlar\u0131n Covid-19'a kar\u015f\u0131 ila\u00e7 bulduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, ila\u00e7lar\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcn\u00fc payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n