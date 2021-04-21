Dünya

Kırgızistan’da Sağlık Bakanı tarafından Covid-19’a karşı önerilen bitkiden 2 kişi zehirlendi

21 Nisan 2021
Kırgızistan





Kırgızistan’da, Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev tarafından Covid-19’a karşı önerilen zehirli kurtboğan bitkisi 2 kişiyi hastanelik etti.





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21 Nisan 2021


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