12 yaşındaki çocuğunu öldüren anne intihar girişiminde bulundu

Güney’de aile trajedisi yaşandı. 12 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü ve kendi hayatını almaya çalıştığı iddia edilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay bugün öğleden sonra Geri’de gerçekleşti. Philenews, kadının oğlunu bir bıçakla öldürdüğünü ve daha sonra aynı silahla kendini öldürmeye çalıştığını aktardı.

Yaralanan kadın ambulansla Lefkoşa Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı öğrenildi.