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Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bu ay da kesinti yapıldı

KTAMS: UBP-HP Hükümeti hukuk tanımaz tutumunu sürdürüyor

29 Ağustos 2019
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından yaptığı % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaptığını açıkladı.

KTAMS’ın açıklaması şöyle:

UBP-HP hükümeti, gayrı yasal bir şekilde  çalışanların Hayat Pahalılığı ödeneği hakkından yaptığı % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaparak yasa tanımaz tutumunu sürdüreceğini göstermiştir.

UBP  hükümette olduğu uzun yıllar boyunca birçok yasaya aykırı  uygulamalara imza atan  bir partidir.  Halkın Partisi ise “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganı ile yola çıkan, “hak, hukuk, adalet” kavramlarını kullanarak halktan oy alan bir parti olarak hükümet ortağı olduktan sonra ortaya koyduğu icraatlar ile tam bir tutarsızlık  örneği sergilemektedir.

Anayasanın “hukukun üstünlüğü” ilkesini hiçe sayarak Anayasa Mahkemesinin verdiği kararı uygulamayan Maliye Bakanlığı Anayasal suç işlemektedir. Mahkeme kararına uymamanın cezası bellidir ve yakın geçmişte örneği de yaşanmıştır.  Mahkeme kararları ve yasalar önünde herkesin eşit olması gerekliliğinden hareketle sendikamız bu konuda hukuk mücadelesi başlatacak ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır.

Kendilerini devletin en büyük savunucusu ve koruyucusu olarak gören iktidar partileri devletin Anayasasının temel ilkelerini dahi özümsememişler ve mahkeme kararlarını hiçe saymaktadırlar.

Sendikamız, çalışanların yasal hakkı olan Hayat Pahalılığı ödeneğinin gasbedilmesine asla izin vermeyecek ve  bu konuda “hukukun üstünlüğü”  sağlanana kadar mücadelesini sürdürecektir.

Güven Bengihan

Başkan

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