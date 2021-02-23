11 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.