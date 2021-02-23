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11 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

23 Şubat 2021
sokağa çıkma yasağını ihlal





Polis dün gerçekleştirdiği denetimlerde 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini tespit etti.

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.02.2021 tarihleri arasında ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 11 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, kapalı olması gereken 1 iş yerinin faaliyette olduğu ayrıca Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır.





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23 Şubat 2021


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