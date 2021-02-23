İbrahim Özsoy ile Nostaljik Yolculuk

Sayfamızda bugünkü nostaljik yolculuğa Kemal Çobanoğlu ile çıkıyoruz. Mağusa Türk Gücü efsanelerinden Kemal Çobanoğlu’nu biraz yakından tanıyalım.

1964 yılında Mağusa’da doğan Kemal, 13 yaşında Dumlupınar’da futbola başladı. O zaman lisans çıkartmamıştı.

Kemal Çobanoğlu futbola başladıktan 2 yıl sonra lisans çıkartacağında ise Mağusa Türk Gücü’ne gitti.

MTG’de lisans çıkarttığı 1979 yılında genç takımda forma giymeye başlayan Kemal, aynı yıl A takım kadrosuna alındı.

Yaklaşık 15 sene aralıksız olarak Mağusa Türk Gücü’ne hizmet veren Kemal Çobanoğlu, Türk Gücü’nde birçok şampiyonluklar ve başarılar elde etti.

MTG’de lig şampiyonlukları ve kupa şampiyonlukları kupaları kaldıran Kemal, birçok kez de genç milli takım ve A milli takım formalarını giydi.

MTG’li olmaktan gurur duyduğunu her platformda dile getiren Kemal Çobanoğlu halen futboldan kopmadı ve MTG maçlarını yakından takip ediyor.

MTG’nin hem iç saha hem de deplasman maçlarına giderek takımı canlı izlemeyi ihmal etmeyen Kemal Çobanoğlu 1993-1994 sezonunda aktif futbolculuk hayatını lisans çıkarttığı MTG’de noktalamıştı.