Şentürk: Hedeflerimizden tek tek vazgeçmek zorunda kalıyoruz

Sporcular Yazı Dizisi 43’ün konuğu bisiklet sporcusu Hasan Şentürk oluyor

Havadis Spor Servisi’nin başlattığı Sporcular Yazı Dizisi’nde 43’üncü konuğumuz bisiklet sporcusu Hasan Şentürk oluyor. Tüm sporculara yönelttiğimiz soruları Hasan’a da ilettik ve Hasan da bize samimi cevaplar verdi. İşte Hasan Şentürk’ün Sporcular Yazı Dizisi’ndeki açıklamaları:

1-Covid-19 döneminin yaşandığı 2020 yılında Devletin spor yönetimini nasıl buldun?

Sokağa çıkma yasağı döneminde bireysel olarak antrenman yapabilme olanağı sağlanabilirdi. Sonuçta bizler antrenmanlarımızı yollarda gerçekleştiriyoruz, açık havada ve temassız. Ülkemizde profesyonel anlamda spor yapan ve ülkemizi yurt dışı müsabakalarında temsil eden sporcularımız var. Bu seviyede spor yapan sporcular sürekli vücudu antre etmek zorundalar. Şuan içinde bulunduğumuz dönemde de aynı sorunları yaşıyoruz ve hedeflerimizden tek tek vazgeçmek zorunda kalıyoruz. Sporcu emekleri bu şekilde boşa gitmemeli…

2-Bağlı olduğun federasyonun covid-19 döneminde yaptığı veya yapmadığı çalışmaları için ne düşünüyorsun?

Sokağa çıkma yasağı döneminde; aynı Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın sporcularına belirli şartlar doğrultusunda antrenman imkanı sağladığı gibi, federasyonumuzun da Spor Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşüp bizlere antrenman imkanı yaratılabilirdi düşüncesindeyim.

3-Federasyonun Lig/kupa/turnuva vb.organizasyonları olmuşsa nasıl buldun, önerin veya eleştirin ne olur?

Sezonumuzu covid-19 sebebi ile yaklaşık 1 ay gibi bir süreyle geç açmak zorunda kalmıştık. Ardından 1 yarış koştuktan sonra spor müsabakaları durduruldu. Bazı yarışlarımız iptal olurken bazı yarışlarımız ileri tarihe ertelendi ve ertelenen yarışları federasyonumuz maddi şartlar el verdiği kadarıyla sorunsuz gerçekleştirdi. Sorunlu başlayan sezonu sorunlu şartlarla en iyi şekilde atlatmamızı sağladılar diyebilirim.

4-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünün?

Sporcunun en büyük motivasyon kaynağı hedefleridir. Geçtiğimiz yıllarda yurt dışı temasları daha çok olurdu. Çok kaliteli yarışlar koşma imkanları sunuluyordu ve kendimize bu tür yarışları hedef koyabiliyorduk. 2-3 senedir yurt dışı temasları gerçekleştirilemiyor ve sporcular kendi yarışlarımız dışında büyük hedefler koyamıyor. Bu da motivasyon kaybına ve her geçen gün sporcu kaybına sebep oluyor. Ülkemizde alttan gelen sporcular destek ve hedef bulamadıkları için genellikle lise dönemine geldiklerinde spordan vazgeçmek zorunda kalıyorlar ve kötü alışkanlıklara ve yaşam stiline bürünüyorlar. Daha çok destek ve daha çok hedefe çok ihtiyacımız var.

5-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını ve spora katkılarını nasıl bulun?

Devletin spor idarecilerine nasıl bir mesaj vermek istersin?

Spor Bakanlığı’nın katkılarını kesinlikle yetersiz buluyorum. Biz bisiklet sporcuları olarak destek bulmakta çok zorlanıyoruz. Zor şartlarda sporu sürdürmeye çalışıyoruz. Federasyonumuz sezon sonunu zor getiriyor. Yurt dışı temasları ve antrenman kampları gerçekleştirilemiyor. Bu kadar emek gerektiren ve maddi yönü en yüksek spor dalı olan bu sporun bu kadar az destek görmesini anlamak zor.

Sporun bu ülkede sadece futboldan ibaret olmadığını, bisiklet branşına ilginin ve desteğin daha iyi durumda olmasını diliyorum. Ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil edebilecek sporcuların değer görebilmesini umuyorum.