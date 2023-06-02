1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle MAGEM Maraş’ta etkinlikler düzenlendi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle MAGEM Maraş’ta etkinlikler düzenlendi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
1 Haziran Dünya Çocuk Günü

1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle MAGEM Maraş’ta etkinlikler düzenlendi.

Gazimağusa belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sizin Gününüz” sloganıyla MAGEM Maraş’ta düzenlenen etkinlik çerçevesinde oluşturulan boyama alanında çocuklar  fırçalar ve parmaklarıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü resmetti. Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar da oynandı.


MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara, günün onların günü olduğu hissini verebileceğine inandıkları tüm etkinliklere yer verdiklerini ifade etti. Çocuklar için eğlence dolu bir aktivite olan boyama ile günün onların hayal güçlerini de katarak somutlaştırıldığını ifade eden Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara onların gününde unutulmaz ve keyif dolu bir anı yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:1 Haziran Dünya Çocuk günüMAGEM
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar