1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle MAGEM Maraş’ta etkinlikler düzenlendi.

Gazimağusa belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Sizin Gününüz” sloganıyla MAGEM Maraş’ta düzenlenen etkinlik çerçevesinde oluşturulan boyama alanında çocuklar fırçalar ve parmaklarıyla 1 Haziran Dünya Çocuk Gününü resmetti. Etkinlik kapsamında çeşitli oyunlar da oynandı.

MAGEM Maraş Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara, günün onların günü olduğu hissini verebileceğine inandıkları tüm etkinliklere yer verdiklerini ifade etti. Çocuklar için eğlence dolu bir aktivite olan boyama ile günün onların hayal güçlerini de katarak somutlaştırıldığını ifade eden Yarışan, düzenlenen etkinliklerle çocuklara onların gününde unutulmaz ve keyif dolu bir anı yaratmayı amaçladıklarını vurguladı.