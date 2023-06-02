“Tertemiz Mağusa için hep beraber” temizlik kampanyası düzenleniyor

Gazimağusa Kaymakamlığı ve Gazimağusa Belediyesi önderliğinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Gazimağusa’da geniş katılımlı bir temizlik kampanyası düzenleniyor.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Tertemiz Mağusa İçin Hep Beraber” sloganı ile düzenlenen temizlik kampanyasına birçok belediyenin yanında sivil toplum örgütleri ile kurum ve kuruluşlar da katılım göstererek destek veriyor.

Açıklamaya göre 5-9 Haziran tarihlerini kapsayacak temizlik kampanyasında birçok belediyenin desteği ile iş araçları ile çevrede biriken çöpler toplanırken, kentin genelinde yabani ot temizliği ve sivil toplum örgütleri ile muhtarlıkların katkısı ile mıntıka temizliği gerçekleştirilecek.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, düzenlenen çevre temizliği kampanyasına katkı koyan başta Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ile personeline, personel ve araç ile ekipman desteği sağlayan Yeniboğaziçi Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Mesarya Belediyesi, Beyarmudu Belediyesi, Girne Belediyesi, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi, Lefkoşa Belediyesi, İskele Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 4. Piyade Alayı Komutanlığı, Çalıkuşu Ltd., Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na teşekkür etti.

Çevre temizliği kampanyasına belediyelerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve muhtarlıkların da iş gücü olarak destek verip katkı sağlayacağını belirten Uluçay, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği ve Alaniçi Kadınlar Derneği, Lala Mustafa Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Toplumsal Hizmet Federasyonu, Pertev Paşa Mahallesi Muhtarlığı, Desdemona Lions Kulübü Derneği, Temiz Ada, Anadolu Mahallesi Muhtarlığı, Mağusa Kültür Derneği ve MAKAMER, Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği ve Ravelin Lions Kulübü Derneği, Dumlupınar Mahallesi Muhtarlığı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Çanakkale Mahallesi Muhtarlığı’na teşekkür etti.