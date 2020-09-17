1 haftadır bilgi almaya çalışıyorlar

Hamitköy Doktor Fazıl Küçük İlkokulu’nda bir öğrencinin babasının Covid-19 PCR testinin pozitif çıkmasının üzerinden 1 hafta geçti. Okulda öğrenim gören öğrencilerin aileleri ve öğretmenler geride kalan hafta içerisinde pozitif vakanın “çok yakın” temaslısı olan çocuğun durumuna ilişkin bilgi edinmeye çalıştı. Ne Eğitim Bakanlığı’nın ne de Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilgi göstermemesi ve bilgi vermemesi nedeniyle okuldaki endişe paniğe dönüştü.

Okulların açık olduğu günlerde yaşanan bu olay nedeniyle bir çok çocuğun,babası pozitif çıkan öğrenci ile yakın temas ettiği için endişe giderek büyüyor. Veliler okul yönetiminin de konuyla ilgili bilgi vermemesinden şikayetçi.