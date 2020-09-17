Guinness Rekorlar Kitabı 2021’e giren rekortmenler açıklandı

Guinness Rekorlar Kitabı 2021 baskısına giren isimler belli oldu.
“Guinness Dünya Rekorları” 2021 kitabında yer alacak bazı ilginç rekorları açıkladı. Rekorlar kitabının 2021 versiyonu 17 Eylül Perşembe günü İngiltere’de raflarda ve online satışta olacak. Yeni kitapta dünyanın en kısa otobüs şoförü ve amuda kalkarak en hızlı motosiklet kullanma performansı gibi ilginç rekorlar öne çıktı.
İşte kitapta yer alan bazı isimler:
İngiliz Frank Faeek Hachem “dünyanın en kısa boylu otobüs şoförü” olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. 1 metre 36 santimetre boyundaki Hachem’in otobüsü kullanabilmesi için araca özel eklemeler yapılması gerekiyor.
11 yaşındaki Nijeryalı Eche Chinoso “kafasında futbol topu tutarken 1 dakikada en fazla top sektirme” rekorunu kırdı. Chinoso kafasındaki topu düşürmeden 1 dakikada tam 111 kez top sektirmeyi başardı.
PATENLE İP ATLAMA REKORU
21 yaşındaki Hindistanlı Zorawar Singh patenlerle 30 saniyede en fazla ip atlama rekorunu kırdı. Singh tam 147 kez ip atlamayı başardı. Rekor için haftanın 6 günü günün 4 saati çalıştığını söyledi.
AMUDA KALKARAK EN HIZLI MOTOSİKLET SÜREN KİŞİ
Bir başka İngiliz Marco George motosikletiyle amuda kalkarak en yüksek hıza ulaşan motosiklet sürücüsü oldu. George saatte tam 122,59 km hıza ulaşmayı başardı.
Michael Ferreri, yedi nesne ile art arda en fazla hokkabazlık yarışında başarı kazanan kişi olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi oldu.
5306 OYUNCAKLI KOLEKSİYON
Paul Scardin, dünyanın en geniş Funko Pop oyuncak koleksiyonuna sahip kişisi olarak rekor kırdı. Scardin’in koleksiyonunda tam 5306 adet Funko Pop bulunuyor.