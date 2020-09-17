Guinness Rekorlar Kitabı 2021’e giren rekortmenler açıklandı

Guinness Rekorlar Kitabı 2021 baskısına giren isimler belli oldu.

“Guinness Dünya Rekorları” 2021 kitabında yer alacak bazı ilginç rekorları açıkladı. Rekorlar kitabının 2021 versiyonu 17 Eylül Perşembe günü İngiltere’de raflarda ve online satışta olacak. Yeni kitapta dünyanın en kısa otobüs şoförü ve amuda kalkarak en hızlı motosiklet kullanma performansı gibi ilginç rekorlar öne çıktı.

Dünyanın en ilginç rekorlarının yer aldığı Guinnes Rekorlar Kitabı’nın 2021 baskısına giren isimler belirlendi. “Guinness Dünya Rekorları” 2021 kitabında yer alacak bazı ilginç rekorları açıkladı. Rekorlar kitabının 2021 versiyonu 17 Eylül Perşembe günü İngiltere’de raflarda ve online satışta olacak.