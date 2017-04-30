Son yolcu Değirmenlik

2016-2017 futbol sezonunda K-Pet Süper Lig’e veda eden son takım Değirmenlik oldu

BAF RAKİBİNİ FARKLI UĞURLADI: K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Baf ülkü Yurdu’na 6-2’lik farklı bir skorla mağlup olan Değirmenlik, bitime 1 hafta kala Mormenekşe ve Dumlupınar’ın ardından ligden düşen son takım oldu

Yer: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Serkan Durmaz (***), Cemal Sakallı (**), Ali Akçınar (**)

Değirmenlik: Çayan (*), Sercan (*)(Dk.46 Gençali (*)), Burçin (*), Rıfat (*), İbrahim (*) (Dk.24 Kayhan (*)), Haşim (*), Fehim (*), Miranda (*), Yaşar (*), Ümitcan (*), Victor (*)

B.Ü. Yurdu: Erdoğan (**), Bünyamin (**), Joseph (***), Mustafa Tekpınar (**), Hürcan (**), Hamis (**), Arif (**), Hasan (**), Fikri (**), Loizou (**), Lawal (***)

Goller: Dk.43 (pen), Dk.87 Miranda (Değirmenlik) – Dk.7, Dk.61, Dk.76, Dk.82 Joseph, Dk.13 (pen) Hamis, Dk.78 Lawal (B.Ü.Yurdu)

K-Pet Süper Lig’in 29. haftasında sahasında konuk ettiği Baf ülkü Yurdu’na 6-2 mağlup olan Değirmenlik bitime 1 hafta kala Mormenekşe ve Dumlupınar’ın ardından lige veda eden son takım oldu.

7.dakikada Joseph savunmanın arkasına sıyrılarak kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunda takımını 1-0 öne geçirdi.

dakikada Hamis’in ceza sahasındaki şutunda top yan direkten döndü.

13.dakikada Burçin’in Joseph’e hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Hamis’in penaltısında skor 2-0 oldu.

43.dakikada Bünyamin’in rakibi Haşim’e arkadan yaptığı hareketi hakem penaltı olarak değerlendirdi. Miranda’nın penaltı şutunda skor 2-1’e geldi.

İlk yarı 2-1 Baf üstünlüğünde tamamlandı.

61.dakikada Joseph ceza sahasında skoru 3-1 yapan golü kaydetti.

76.dakikada yine ceza sahasında topla buluşan Joseph skoru 4-1 yaptı.

78.dakikada savunmadan ileri çıkan Lawal yapılan ortada skoru 5-1’e taşıdı.

82.dakikada Joseph savunmanın arkasına sarkarak skoru 6-1 yapan golü kaydetti.

87.dakikada Miranda savunmadan seken topu iyi takip ederek skoru 6-2’ye getirdi.

Karşılaşma 6-2 Baf üstünlüğünde sona ererken bu sonuçla Değirmenlik 1.Lig’e düşen son takım oldu.