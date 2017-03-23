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23 Mart 2017

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Son 2 bilet kimin?

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Son 2 bilet kimin?
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Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son haftası bu akşam başlıyor

 

PLAY-OFF ŞEKİLLENİYOR:

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Play-Off’u haftalar öncesi garantilediği ligde, son iki kontenjan için Girne Üniversitesi, Koopspor ve Mağusa Gelişim Akademisi amansız mücadele veriyorlar

 

Tonguç KOTAK

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son haftası bu akşam başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Play-Off’u haftalar öncesi garantilediği ligde son iki kontenjan için Girne Üniversitesi, Koopspor ve Mağusa Gelişim Akademisi amansız mücadele veriyorlar.

 

LAÜ’nün konuğu GAÜ
Play-Of’a haftalar önce kalması kesinleşen Lefke Avrupa Üniversitesi bu akşam formalite maçında, klasmanı son sırada bitirmeyi garantileyen Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk edecek. LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

 

Koop – MGA yarın

Klasmanın son haftasında yarın ve Cumartesi günü Play-Off’a kalmak için mücadele eden takımlar karşılaşacak.

Ligde son haftaya 4.sırada giren Koopspor ile beşinci sıradaki Mağusa Gelişim Akademisi, Play-Off’a kalmak için karşılaşacaklar. Maç saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Girne Üniversitesi ise Play-Off şansı kalmayan Mapfree ile 25 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda karşılaşacaklar. Girne maçı kazanırsa adını Play-Off’a yazdıracak.

 

Sayı krallığında Bedford öne geçti

Ligin son haftasına sayı krallığında da mücadele devam ediyor.

Mağusa Gelişim Akademisi oyuncusu Jordan Bedford, Mapfree’ye attığı 55 sayı ile sayı krallığında 546 sayı ile ilk sıraya yükseldi.

Haftalardır ilk sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Knight ise 541 sayı ile ikinci sıraya indi.

MGA’ya 50 sayı atan Mapfree’li Angelo Warner da 502 sayı ile üçüncü durumda.

 

 

 

KVB B.Erkek Ligi

Takımlar  O  G  M  AS  YS  AV  P

1.YDÜ  18  17  1  1470  1179  291  35

2.GÜ    17    9   8  1371  1275 96  26 

3.LAÜ  17    9  8  1352  1280  72  26

4.Koop  17  9  8  1370  1312  58  26

5.MGA  17  8  9  1278  1367  -89  25

————————————————-

6.Mapfree  17  7  10  1299  12373  -74  24

7.GAÜ  17  1  17  1066  1468  -402  17   

 

SPOR FOTO/BASKET 1

BEDFORD SAYI LİDERİ

MGA’nin ABD’li oyuncusu Jordan Bedford 546 sayı ile ilk sıraya yerleşti

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