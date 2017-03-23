Son 2 bilet kimin?

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son haftası bu akşam başlıyor

PLAY-OFF ŞEKİLLENİYOR:

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Play-Off’u haftalar öncesi garantilediği ligde, son iki kontenjan için Girne Üniversitesi, Koopspor ve Mağusa Gelişim Akademisi amansız mücadele veriyorlar

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde klasmanın son haftası bu akşam başlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Play-Off’u haftalar öncesi garantilediği ligde son iki kontenjan için Girne Üniversitesi, Koopspor ve Mağusa Gelişim Akademisi amansız mücadele veriyorlar.

LAÜ’nün konuğu GAÜ

Play-Of’a haftalar önce kalması kesinleşen Lefke Avrupa Üniversitesi bu akşam formalite maçında, klasmanı son sırada bitirmeyi garantileyen Girne Amerikan Üniversitesi’ni konuk edecek. LAÜ Spor Salonu’nda oynanacak maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

Koop – MGA yarın

Klasmanın son haftasında yarın ve Cumartesi günü Play-Off’a kalmak için mücadele eden takımlar karşılaşacak.

Ligde son haftaya 4.sırada giren Koopspor ile beşinci sıradaki Mağusa Gelişim Akademisi, Play-Off’a kalmak için karşılaşacaklar. Maç saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Girne Üniversitesi ise Play-Off şansı kalmayan Mapfree ile 25 Mart Cumartesi günü saat 17.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda karşılaşacaklar. Girne maçı kazanırsa adını Play-Off’a yazdıracak.

Sayı krallığında Bedford öne geçti

Ligin son haftasına sayı krallığında da mücadele devam ediyor.

Mağusa Gelişim Akademisi oyuncusu Jordan Bedford, Mapfree’ye attığı 55 sayı ile sayı krallığında 546 sayı ile ilk sıraya yükseldi.

Haftalardır ilk sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Knight ise 541 sayı ile ikinci sıraya indi.

MGA’ya 50 sayı atan Mapfree’li Angelo Warner da 502 sayı ile üçüncü durumda.

KVB B.Erkek Ligi

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 18 17 1 1470 1179 291 35

2.GÜ 17 9 8 1371 1275 96 26

3.LAÜ 17 9 8 1352 1280 72 26

4.Koop 17 9 8 1370 1312 58 26

5.MGA 17 8 9 1278 1367 -89 25

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6.Mapfree 17 7 10 1299 12373 -74 24

7.GAÜ 17 1 17 1066 1468 -402 17

SPOR FOTO/BASKET 1

BEDFORD SAYI LİDERİ

MGA’nin ABD’li oyuncusu Jordan Bedford 546 sayı ile ilk sıraya yerleşti