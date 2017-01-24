Salonsuz şampiyonlar

İlkokullararası (Küçükler) Voleybol Birinciliği’nde finaller dün oynanırken kızlarda Esentepe, erkeklerde ise Polatpaşa şampiyon oldu

ALKIŞLAR ESENTEPE VE POLATPAŞA’YA: Mağusa Arena’da oynanan final maçlarında kızlarda Esentepe, Polatpaşa’yı, erkeklerde ise Polatpaşa, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu’nu 2-0’lık skorlarla yenerek şampiyonluğa uzandı. Kapalı spor salonu olmayan Esentepe ve Polatpaşa ilkokullarının bu başarısı büyük takdir gördü

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İlkokullararası (Küçükler) Voleybol Birinciliği, dün oynanan üçüncülük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Müsabakalara Mağusa Arena ev sahipliği yaparken kızlarda Esentepe İlkokulu, erkeklerde ise Polatpaşa İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.

Kızlar finalinde kapalı spor salonu olmayan iki okul Esentepe ile Polatpaşa karşılaştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Esentepe bir kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Erkekler finalinde ise yine salonu olmayan Polatpaşa, Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu karşısında 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Final maçları öncesi oynanan üçüncülük karşılaşmalarında kızlarda Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu, Alasya İlkokulu’nu 2-1, erkelerde de Esentepe İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu’nu 2-0 mağlup etti.

Final maçları sonunda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyalar takdim edilirken şampiyon olan küçükler büyük sevinç yaşadı.