Mesut Özil’den flaş transfer açıklaması!

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil’den transfer açıklaması geldi.

Almanya’nın en büyük haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’a konuşan Mesut Özil, “Hala Arsenal’le sözleşmem var. Şu anda bunu speküle etmek yanlış olur. Sezon bitince neler olacak göreceğiz. Kulüple bir görüşme olacak. Arsenal ve Londra’da iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arsene Wenger için de kısa bir açıklama yapan Mesut, “Nasıl bir karar vereceğini bilmiyorum. Beklemek lazım” dedi.

Arsenal’de Mesut Özil’in haricinde Alexis Sanchez’in de sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor. (Ajansspor)