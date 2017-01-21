Lukas Podolski gidiyor

Önceki gün İstanbul’a gelen Lukas Podolski’nin menajeri Nassim Touihri, Galatasaray yönetimiyle bir araya gelerek Japon ve Çin ekiplerinin tekliflerini değerlendirmek istediklerini iletti. Yönetimde 7 milyon Euro karşılığında transfere izin verdi

Galatasaray’da Lukas Podolski dönemi kapanmak üzere… Japonya ve Çin’den önemli teklifler alan Alman futbolcu, Galatasaray’dan kazandığı 3 milyon Euro’nun yaklaşık 3 katını kazanacağı için ayrılığı kafasına koydu. Bunun üzerine önceki gün menajeri Nassim Touihri de soluğu İstanbul’da alarak sarı-kırmızılı idareciler ile bir araya gelerek Japonya ya da Çin’e transfer olmak istediklerini iletti.

Alman yıldızın kararlı tutumu karşısında geri adım atan yönetimde 7 milyon Euro karşılığında transfere izin vereceklerini söyledi. Bu rakamı ödemeye hazır olan Çin ve Japon takımlarıyla görüşmelere başlayacak olan Touihri kısa süre içerisinde Poldi’ye yeni bir takım bulacak. İlk olarak ailesini İstanbul’dan gönderen Poldi’nin de 28 Ocak’taki Akhisar Belediyespor maçına kadar takımdan ayrılması bekleniyor.