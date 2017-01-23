Lamborghini yılı rekorla tamamladı

2016 yılında, Automobili Lamborghini tarihi bir satış rekoru daha kırdı. Dünya genelinde 50 ülkede hizmet veren 135 bayinin müşteriler teslimleri 2015’teki 3 bin 245 adetten 2016’da 3 bin 457 adede yükseldi.

Böylece önceki yıla göre satışlarda yüzde 7 artış gerçekleşti. Son altı yılda sürekli artış kaydeden şirketin bu rakamları, 2010 satışlarının 2,6 katının üstüne çıkmış oldu. ABD bin 41 adetle en büyük pazar olmayı sürdürürken, onu Japonya, İngiltere, Almanya, Kanada, Ortadoğu ve Çin izliyor.