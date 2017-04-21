İkinci randevu

Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde Koopspor’un YDÜ karşısında 1-0 önde bulundu final serisinin ikinci maçı bu akşam saat 20.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak

Tonguç KOTAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Büyük Erkekler Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor bu akşam ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Üç maç kazanım esasına göre oynanan seride Koopspor ilk maçı deplasmanda kazanarak Yakın Doğu Üniversitesi karşısında 1-0 öne geçmişti.

Serinin ikinci maçı bu akşam saat 20.00’de NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma BRT 1 HD’den canlı yayınlanacak.

Güven: “Sadece 1-0 öne geçtik”

İlk maçı deplasmanda kazanarak 1-0 öne geçen Koopspor’da ikinci maç için hesaplar yapılıyor. Antrenör Emrah Güven, “Final serisi ilk maçını orada kazanmamız bize moral vermiştir ancak bu bir seri ve sadece 1-0 öne geçtik. Karşımızda çok iyi bir takım var ve bugün çok daha farklı oynayacaklar. Takım olarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hep söylediğim gibi son topa kadar savaşan bir takım istiyorum. İlk maçı unuttuk şimdi hedef bugün de kazanıp rakibimizin direncini kırmaktır, bunun için savaşacağız.” dedi.

Alp: “İlk maçtan ders aldık”

Yakın Doğu Üniversitesi Antrenörü Ahmet Gürel Alp, “İlk maçta istediğimiz gibi oynayamadık bunun sebeplerini iyi biliyoruz, gerekli dersleri aldık ve çalışmalarımızı yaptık. Hakemler ilk maçta çok canımızı yakan kritik hatalar yaptılar. Bu tip dış etkenler olmazsa bu sefer sahadan galibiyetle ayrılacağımıza eminim ikinci maça hazırız.” şeklinde konuştu.