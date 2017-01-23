Hoş geldin Amani

Küçük Kaymaklı ile Değirmenlik, Ruso Stadı’nda hazırlık maçında karşılaştı

İLK GOLÜNÜ ATTI: Kaymaklı’nın sezon başına Değirmenlik’ten transfer ettiği Victor’u yeniden Değirmenlik’e vererek karşılığında transfer ettiği Amani, Değirmenlik ile oynanan hazırlık maçında ikinci devre oyuna girdi ve son anlarda attığı kafa golü ile Kaymaklı’nın 1-0 galip gelmesini sağladı. Amani’nin sezonun ilk devresinden kalma 3 maçlık cezası bulunuyor

Süper Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı ile Değirmenlik dün hazırlık maçında karşılaştı.

Devre arası hazırlıkları kapsamında Şht.Hüseyin Ruso Stadı’nda karşı karşıya gelen Küçük Kaymaklı ile Değirmenlik takımlarının mücadelesine futbol severler de ilgi gösterdi.

Kaymaklı’nın yeni transferleri kaleci Ali Duvarcı, Serhan, Uğur ve Yağış’ın ilk 11’de başladığı mücadelenin ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Değirmenlik’in rakibi karşısında fazla pozisyon vermediği mücadelede Kaymaklı maçın son bölümünde bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Kaymaklı’nın sezon başında Değirmenlik’ten transfer ettiği Victor’u eski takımına vererek karşılığında Değirmenlik’ten bu kez Amani’yi transfer etmesinin ardından Amani eski takımına karşı Kaymaklı forması ile ikinci devrede oyuna dahil oldu.

Sezonun ilk devresinden kalma 3 maçlık cezası bulunan ve 1 maçlık cezasını kupada 2 maçlık cezasını da ligde çekecek Amani, Kaymaklı’ya hücum anlamında katkı yapacak gibi görünüyor.

Maçın son bölümünde Amani’nin uçarak kafayla topu ağlara gönderip Kaymaklı’nın 1-0 galip geldiği maçta yeşil-siyahlıların takım olarak performansı ise yine tatmin etmedi.

Bilal yoktu

Kaymaklı savunmasının tecrübeli oyuncularından Bilal hazırlık maçında sahada yoktu. Türk Ocağı’na gitmek isteyen Bilal’i Çetinkaya da transfer etmek isteyen takımlar arasında.

Kaymaklı’da ikinci devrenin ilk haftasında kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Mehmet Kaygısız’ın savunma ortasındaki yerinde, yeni transfer Serhan Önet’i oynatan teknik heyet, Uğur’u 10 numaralı forması ile sol kanatta ve Yağış’ı da forvette maça başlattı.

Tosunoğlu kulübeye gitti

Küçük Kaymaklı’nın Değirmenlik ile oynadığı maçın ikinci devresinde sahaya giren Küçük Kaymaklı Kulüp Başkanı Hasan Tosunoğlu, saha kenarından yürüyerek Kaymaklı yedek kulübesine kadar gitti. Tosunoğlu maçın son 15 dakikasını kulübede teknik direktör Muharrem Mertdin’in yanında oturarak izledi.

Fotoğraflar: Ahmet ÖZSOY