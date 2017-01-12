Futsal ve hentbolda şampiyonluk günü

Okul sporlarında bugün iki ayrı branşta şampiyonlar belirlenecek
Okan KARADEMİR
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okul sporlarında bugün iki ayrı branşta şampiyonlar belirlenecek.
Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal ve Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası’nda yarı final maçları dün oynandı ve finalistler belirlendi. İki kategoride de şampiyonlar bugün oynanacak final maçlarıyla belli olacak.
Yıldızlar futsalda final günü
Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları dün oynandı ve finalistler belirlendi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen yarı final müsabakalarında kızlarda Değirmenlik Lisesi ile Girne Amerikan Koleji, erkeklerde ise Türk Maarif Koleji ile Güzelyurt TMK rakiplerini mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Yıldızlar futsalda final karşılaşmaları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve şampiyonlar belli olacak. Final karşılaşmaları öncesinde ise yarı finalde mağlup olanlar üçüncülük maçına çıkacaklar.
Yıldızlar Futsal Yarı Final Sonuçları:
Kızlar
Değirmenlik Lisesi-Polatpaşa Lisesi: 2-0
Girne Amerikan Koleji-Atleks Sanverler Ortaokulu: 2-0
Erkekler
Türk Maarif Koleji-Doğu Akdeniz Doğa Koleji: 6-3
Bayraktar Ortaokulu-Güzelyurt TMK: 2-3
Yıldızlar Futsal Final Programı
Bugün
Üçüncülük Maçları (Atatürk Spor Salonu)
09.30 Kızlar: Polatpaşa Lisesi-Atleks Sanverler Ortaokulu
10.30 Erkekler: Doğu Akdeniz Doğa Koleji-Bayraktar Ortaokulu
Final Maçları (Atatürk Spor Salonu)
11.30 Kızlar: Girne Amerikan Koleji-Değirmenlik Lisesi
12.30 Erkekler: Türk Maarif Koleji-Güzelyurt TMK
Liseler hentbolda şampiyonlar belli oluyor
Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları dün oynandı ve finalistler belirlendi. UKÜ Arena ve Necati Taşkın Spor Salonu’nda gerçekleşen yarı final müsabakalarında kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Yakın Doğu koleji, erkeklerde ise Lefkoşa Türk Lisesi ile Yakın Doğu Koleji rakiplerini mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Gençler hentbolda final karşılaşmaları bugün UKÜ Arena’da oynanacak ve şampiyonlar belli olacak. Final karşılaşmaları öncesinde ise yarı finalde mağlup olanlar Necati Taşkın Spor Salonu’nda üçüncülük maçına çıkacaklar.
Gençler Hentbol Yarı Final Sonuçları
Kızlar
Haydarpaşa Ticaret Lisesi- Lefkoşa Türk Lisesi: 25-16
Anafartalar Lisesi-Yakın Doğu Koleji: 16-26
Erkekler
Lefkoşa Türk Lisesi-Namık Kemal Lisesi: 18-11
Yakın Doğu Koleji-Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 26-19
Gençler Hentbol Final Programı
Bugün
Üçüncülük Maçları (Necati Taşkın Spor Salonu)
09.00 Kızlar: Lefkoşa Türk Lisesi-Anafartalar Lisesi
10.00 Erkekler: Namık Kemal Lisesi-Haydarpaşa Ticaret Lisesi
Final Maçları (UKÜ Arena)
10.00 Erkekler: Lefkoşa Türk Lisesi-Yakın Doğu Koleji
11.00 Kızlar: Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Yakın Doğu Koleji
Yıldızlar futbolda 2, voleybolda 3 maç oynandı
Okul sporlarında dün ayrıca Ortaokullararası (Yıldızlar) futbol ve voleybol grup müsabakalarına da devam edildi.
Erkekler futbolda A Grubu’nda Şht. Turgut Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 2-0 yenerken B Grubu’nda da
Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa TMK’yı 7-2’lik skorla mağlup etti.
Voleybolda ise kızlar A Grubu’nda Erenköy Lisesi, Çanakkale Ortaokulu’nu, Yakın Doğu Koleji de Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısında 3-2’lik skorlarla galip geldi. Erkeklerde ise Çanakkale Ortaokuu, Gazimağusa TMK’yı 3-0’la geçti.