Futsal ve hentbolda şampiyonluk günü

Okul sporlarında bugün iki ayrı branşta şampiyonlar belirlenecek

Okan KARADEMİR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen okul sporlarında bugün iki ayrı branşta şampiyonlar belirlenecek.

Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal ve Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası’nda yarı final maçları dün oynandı ve finalistler belirlendi. İki kategoride de şampiyonlar bugün oynanacak final maçlarıyla belli olacak.

Yıldızlar futsalda final günü

Ortaokullararası (Yıldızlar) Futsal Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları dün oynandı ve finalistler belirlendi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen yarı final müsabakalarında kızlarda Değirmenlik Lisesi ile Girne Amerikan Koleji, erkeklerde ise Türk Maarif Koleji ile Güzelyurt TMK rakiplerini mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Yıldızlar futsalda final karşılaşmaları bugün Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve şampiyonlar belli olacak. Final karşılaşmaları öncesinde ise yarı finalde mağlup olanlar üçüncülük maçına çıkacaklar.

Yıldızlar Futsal Yarı Final Sonuçları:

Kızlar

Değirmenlik Lisesi-Polatpaşa Lisesi: 2-0

Girne Amerikan Koleji-Atleks Sanverler Ortaokulu: 2-0

Erkekler

Türk Maarif Koleji-Doğu Akdeniz Doğa Koleji: 6-3

Bayraktar Ortaokulu-Güzelyurt TMK: 2-3

Yıldızlar Futsal Final Programı

Bugün

Üçüncülük Maçları (Atatürk Spor Salonu)

09.30 Kızlar: Polatpaşa Lisesi-Atleks Sanverler Ortaokulu

10.30 Erkekler: Doğu Akdeniz Doğa Koleji-Bayraktar Ortaokulu

Final Maçları (Atatürk Spor Salonu)

11.30 Kızlar: Girne Amerikan Koleji-Değirmenlik Lisesi

12.30 Erkekler: Türk Maarif Koleji-Güzelyurt TMK

Liseler hentbolda şampiyonlar belli oluyor

Liselerarası (Gençler) Hentbol Şampiyonası’nda yarı final karşılaşmaları dün oynandı ve finalistler belirlendi. UKÜ Arena ve Necati Taşkın Spor Salonu’nda gerçekleşen yarı final müsabakalarında kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi ile Yakın Doğu koleji, erkeklerde ise Lefkoşa Türk Lisesi ile Yakın Doğu Koleji rakiplerini mağlup ederek adlarını finale yazdırdı. Gençler hentbolda final karşılaşmaları bugün UKÜ Arena’da oynanacak ve şampiyonlar belli olacak. Final karşılaşmaları öncesinde ise yarı finalde mağlup olanlar Necati Taşkın Spor Salonu’nda üçüncülük maçına çıkacaklar.

Gençler Hentbol Yarı Final Sonuçları

Kızlar

Haydarpaşa Ticaret Lisesi- Lefkoşa Türk Lisesi: 25-16

Anafartalar Lisesi-Yakın Doğu Koleji: 16-26

Erkekler

Lefkoşa Türk Lisesi-Namık Kemal Lisesi: 18-11

Yakın Doğu Koleji-Haydarpaşa Ticaret Lisesi: 26-19

Gençler Hentbol Final Programı

Bugün

Üçüncülük Maçları (Necati Taşkın Spor Salonu)

09.00 Kızlar: Lefkoşa Türk Lisesi-Anafartalar Lisesi

10.00 Erkekler: Namık Kemal Lisesi-Haydarpaşa Ticaret Lisesi

Final Maçları (UKÜ Arena)

10.00 Erkekler: Lefkoşa Türk Lisesi-Yakın Doğu Koleji

11.00 Kızlar: Haydarpaşa Ticaret Lisesi-Yakın Doğu Koleji

Yıldızlar futbolda 2, voleybolda 3 maç oynandı

Okul sporlarında dün ayrıca Ortaokullararası (Yıldızlar) futbol ve voleybol grup müsabakalarına da devam edildi.

Erkekler futbolda A Grubu’nda Şht. Turgut Ortaokulu, Lapta Yavuzlar Lisesi’ni 2-0 yenerken B Grubu’nda da

Canbulat Özgürlük Ortaokulu, Gazimağusa TMK’yı 7-2’lik skorla mağlup etti.

Voleybolda ise kızlar A Grubu’nda Erenköy Lisesi, Çanakkale Ortaokulu’nu, Yakın Doğu Koleji de Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısında 3-2’lik skorlarla galip geldi. Erkeklerde ise Çanakkale Ortaokuu, Gazimağusa TMK’yı 3-0’la geçti.