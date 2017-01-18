Doğan Tshibamba’ya kavuştu

Doğan Türk Birliği’nin kadrosuna katmaya hazırlandığı, Hollandalı 28 yaşındaki forvet oyuncu Joël Omari Tshibamba, dün öğlen adaya geldi ve ayağının tozuyla ilk idmana çıktı

Süper Lig ekibi Doğan Türk Birliği’nin kadrosuna katacağı Hollandalı 28 yaşındaki forvet oyuncusu Joël Omari Tshibamba, dün öğlen adaya geldi.

Joël Omari Tshibamba’yı, Ercan Havaalanında Raif Güçkan karşılarken deneyimli oyuncu ayağının tozuyla Doğan Türk Birliği’nin dünkü idmanına da katıldı.

Sarı Lacivertliler, NEC Nijmegen, Lech Poznan ve Larissa gibi kulüplerde forma giyen Tshibamba’yı Antalya kampında antrenmanlara çıkarmış ve hazırlık maçlarında da denemişti. Transfer için teknik ekipten gelen olumlu karar sonrasında Tshibamba dün adaya gelerek takıma katıldı.

Özellikle 2011 yılında Lech Poznan formasıyla İngiliz devi Manchester City’nin filelerini havalandıran yabancı golcüden beklentiler yüksek olurken Tshibamba bugün ya da yarın Doğan Türk Birliği2ne resmi imzayı atacak.