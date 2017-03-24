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24 Mart 2017

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Büyük macera başlıyor

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Büyük macera başlıyor
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Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” öncesi basın toplantısı düzenlendi

SEREMONİK START BUGÜN: 24-25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Baştaşlar Cypruss Off Road Attack 2017”, iki günlük program ile organize edildi. Yarışmanın seromonik startı bugün Girne Yeni Liman yolu, Limasol Şehitleri Anıtı önünden 17.00’da verilecek

 

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” öncesi basın toplantısı düzenlendi. “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” Organizatörü, Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Hakan Denizalp, yarışmanın ana sponsoru Baştaşlar Construction Direktörleri Sinem Baştaş ve Sinem Baştaş, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Yarışma Direktörü Mehmet Karzaoğlu’nun hazır bulunduğu toplantıda bu sene üçüncüsü yapılacak olan “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” ile ilgili bilgiler verildi.

 

Macera seven herkesi bekleriz

Toplantıda ilk sözü alan Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Hakan Denizalp, “Derneğimizin gelişip büyümesi anlamında gerçekleştireceğimiz yeni nesil off road yarışmaları ile yarışmacılarımızı, yurdumuzun hiç görülmemiş doğal güzellikleri ile buluşturarak farkındalık yarattığını düşünüyorum. Kyrenia Off Road Derneği, tamamen dostluk ve aile temelleri üzerinde yepyeni bir oluşumdur. 2017 yılı, şimdiden tüm off road camiasına, sportif mücadele ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum. Macera seven herkesi, unutulmayacak anlar ile heyecan içinde yaşamak ve tecrübelerini zenginleştirmek için bu muhteşem etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

 

Biz her zaman hazırız

Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Baştaşlar Construction direktörü Sinem Baştaş, “Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında, spora katkı sağlamak konusunda duyarlı davranmaya çalışan bir firmayız ve bu tür organizasyonlarda Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd. olarak ana sponsor olmaktan ve katkı koymaktan mutluluk duymaktayız.”

 

Birlikte sekizinci yarışa imza atıyoruz

Kyrenia Off Road Derneği ile işbirliği içerisinde 4’üncü seneye başlayan Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, “Bizler KKOK olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bu yarışmamızda da yarışmacılarımız son start anına kadar yarışma güzergahını bilmeyecekler. Ekiplerimiz güzergahları hazırlarken ayni zamanda KKTC’nin gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştılar. “Baştaşlar Cyprus Off-Road Attack 2017” yarışması bir nevi doğa ile mücadele yarışması olacaktır.” Dedi

 

Ralli ve Raid farklı güzergahta yarışacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üst düzey yarışma görevlilerinden ve “Baştaşlar Cyprus Off-Road Attack 2017” yarışma direktörü Mehmet Karzaoğlu, “Bundan önceki 7 yarışmadan farklı olarak Ralli ve Raid kategorilerinin farklı güzergahlarda yarışacağı bir yarışma olacak. Ralli kategorisinde 1 açık etap ve 3 kapalı etap, toplamda 95 Kilometre yarış mesafesi katedilecekken, Raid kategorisi Ralli ile aynı açık etabı koştuktan sonra farklı bir güzergah takip edip, vereceğimiz koordinatları kullanarak 200 kilometrelik bir parkurla günü tamamlamış olacak. Yarışmamızda 50 kişilik bir görevli ekip çalışacak.”

 

2 günlük program

24-25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Baştaşlar Cypruss Off Road Attack 2017”, iki günlük program ile organize edildi. Yarışmanın seromonik startı bugün Girne Yeni Liman yolu, Limasol Şehitleri Anıtı önünden 17.00’da verilecek. Yarışmanın etap startı ise yarın sabah 08.00’de Esentepe, Pine Valley’den verilecek. Ralli kategorisi için toplamı yaklaşık 95 kilometre olan 1 açık ve 3 kapalı etap, Raid Kategorisi için ise toplamı yaklaşık 200 kilometre olan tek açık etap geçilecek. Cyprus Off Road Attack 2017, 25 Mart 2017 Cumartesi günü 17.30’da Esentepe Pine Valley’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

 

Ralli kategorisi

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                        Grup

1.Halim Kahveciler              Ramadan Uzun                     Nissan Patrol                        T2

2.Yusuf Hüdan                     Hasan Reyhan                      Mitsubishi Pajero Evo         T2

3.Hulus Eren                        Görkem Eren                        Suzuki Vitara                        T1

4.Musa Ersoy                       Kader Hacıabitoğlu             Mitsubishi Pajero                                T2

5.Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün                       Tom Cat                                T2

6.Hakan Sezerli                    Okan Aşçıoğulları                                Tom Cat                                T2

7.Serkan Bolçocuk              Ahmet Özerdem                  Mitsubishi Pajero Evo         T2

8.Şefik Uzun                         Ertunç Çapun                       Nissan Patrol                        T2

9.Ahmet Baştaş                    Orhun Paralik                       Tom Cat                                T2

10.Niyazi Bedel                    Hasan Güney                        Range Rover                         T2

11.Soyer Arseven                               Hüda Hüdan                         Tom Cat                                T2

12.Cemal Arsal                    Mehmet Demirağ                Mitsubishi Pajero                                T2

13.Hilmi Çelebioğlu            Hüsral Çakırlar                     Mitsubishi Pajero Evo         T2

14.Hakan Kofalı                   Fatih Yılmaz                           Tom Cat                                T2

15.Bereket Bereketligil      Rifat Tuğsal                           Mitsubishi Pajero Evo         T2

16.Göksel Macila                 Doğu Gürsesler                    Mitsubishi Pajero Evo         T1

17.Hilmi Çelebioğlu            Aziz Yurdashev                     Mitsubishi Pajero                                T2

18.Serhat Karaoğlan           İsmail Karataç                       Tom Cat                                T2

19.Argün Çağıl                     Mazhar Ünal                         Suzuki Vitara                         T1

 

Raid Kategorisi

Pilot                                       Co-Pilot                                 Araç                                        Grup

1.İsmail Kırmızı                     Birkan Karaderi                    Land Rover                           R1

2.Mehmet Akkılıç                Rıdvan Bayraktaroğlu         Mitsubishi Pajero                                R1

3.Sinan Arkar                       Hasan Kaya                           Land Cruiser                         R1

4.Ali Ağaoğlu                        Osman Hoca                         Land Cruiser                         R1

5.Sander Kahveciler           Eser Sülo                               Land Rover                           R1

6.Mustafa Onuk                   Burçin Döveç                       Land Cruiser                         R1

7.Seyhun Bıkmaz                 Mehmet İbrahimoğulları    Land Cruiser                         R1

8.Binali Aktaş                        Ahmet Burak Keskek          Mitsubishi Pajero                                R1

9.Gökhan Onurlu                 Ramadan Kıral                      Jeep Cheroke                       R1

10.Devrim Dedeoğlu          Birtan Ketenoğlu                 Daihatsu Rocky                    R1

11.Muzaffer Yemen            Mustafa Yemen                    Suzuki Vitara                         R1

12.Mehmet Nizam              Ferhat Sakallı                        Nissan Patrol                        R1

13.Üstün Dedeoğlu             Hüseyin Nuri                        Mitsubishi Pajero                                R1

 

 

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