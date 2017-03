Büyük macera başlıyor

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” öncesi basın toplantısı düzenlendi

Kyrenia Off Road Derneği (KYOFF) tarafından bu yıl üçüncüsü organize edilen “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” öncesi basın toplantısı düzenlendi. “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” Organizatörü, Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Hakan Denizalp, yarışmanın ana sponsoru Baştaşlar Construction Direktörleri Sinem Baştaş ve Sinem Baştaş, Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu ve Yarışma Direktörü Mehmet Karzaoğlu’nun hazır bulunduğu toplantıda bu sene üçüncüsü yapılacak olan “Baştaşlar Cyprus Off Road Attack 2017” ile ilgili bilgiler verildi.

Macera seven herkesi bekleriz

Toplantıda ilk sözü alan Kyrenia Off Road Derneği Başkanı Hakan Denizalp, “Derneğimizin gelişip büyümesi anlamında gerçekleştireceğimiz yeni nesil off road yarışmaları ile yarışmacılarımızı, yurdumuzun hiç görülmemiş doğal güzellikleri ile buluşturarak farkındalık yarattığını düşünüyorum. Kyrenia Off Road Derneği, tamamen dostluk ve aile temelleri üzerinde yepyeni bir oluşumdur. 2017 yılı, şimdiden tüm off road camiasına, sportif mücadele ve başarı dolu bir yıl olmasını diliyorum. Macera seven herkesi, unutulmayacak anlar ile heyecan içinde yaşamak ve tecrübelerini zenginleştirmek için bu muhteşem etkinliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz.”

Biz her zaman hazırız

Yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Baştaşlar Construction direktörü Sinem Baştaş, “Sosyal sorumluluk projelerimiz arasında, spora katkı sağlamak konusunda duyarlı davranmaya çalışan bir firmayız ve bu tür organizasyonlarda Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd. olarak ana sponsor olmaktan ve katkı koymaktan mutluluk duymaktayız.”

Birlikte sekizinci yarışa imza atıyoruz

Kyrenia Off Road Derneği ile işbirliği içerisinde 4’üncü seneye başlayan Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü Başkanı Zeki Topcu, “Bizler KKOK olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışacağız. Bu yarışmamızda da yarışmacılarımız son start anına kadar yarışma güzergahını bilmeyecekler. Ekiplerimiz güzergahları hazırlarken ayni zamanda KKTC’nin gizli kalmış güzelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştılar. “Baştaşlar Cyprus Off-Road Attack 2017” yarışması bir nevi doğa ile mücadele yarışması olacaktır.” Dedi

Ralli ve Raid farklı güzergahta yarışacak

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üst düzey yarışma görevlilerinden ve “Baştaşlar Cyprus Off-Road Attack 2017” yarışma direktörü Mehmet Karzaoğlu, “Bundan önceki 7 yarışmadan farklı olarak Ralli ve Raid kategorilerinin farklı güzergahlarda yarışacağı bir yarışma olacak. Ralli kategorisinde 1 açık etap ve 3 kapalı etap, toplamda 95 Kilometre yarış mesafesi katedilecekken, Raid kategorisi Ralli ile aynı açık etabı koştuktan sonra farklı bir güzergah takip edip, vereceğimiz koordinatları kullanarak 200 kilometrelik bir parkurla günü tamamlamış olacak. Yarışmamızda 50 kişilik bir görevli ekip çalışacak.”

2 günlük program

24-25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Baştaşlar Cypruss Off Road Attack 2017”, iki günlük program ile organize edildi. Yarışmanın seromonik startı bugün Girne Yeni Liman yolu, Limasol Şehitleri Anıtı önünden 17.00’da verilecek. Yarışmanın etap startı ise yarın sabah 08.00’de Esentepe, Pine Valley’den verilecek. Ralli kategorisi için toplamı yaklaşık 95 kilometre olan 1 açık ve 3 kapalı etap, Raid Kategorisi için ise toplamı yaklaşık 200 kilometre olan tek açık etap geçilecek. Cyprus Off Road Attack 2017, 25 Mart 2017 Cumartesi günü 17.30’da Esentepe Pine Valley’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Ralli kategorisi

Pilot Co-Pilot Araç Grup

1.Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol T2

2.Yusuf Hüdan Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero Evo T2

3.Hulus Eren Görkem Eren Suzuki Vitara T1

4.Musa Ersoy Kader Hacıabitoğlu Mitsubishi Pajero T2

5.Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Tom Cat T2

6.Hakan Sezerli Okan Aşçıoğulları Tom Cat T2

7.Serkan Bolçocuk Ahmet Özerdem Mitsubishi Pajero Evo T2

8.Şefik Uzun Ertunç Çapun Nissan Patrol T2

9.Ahmet Baştaş Orhun Paralik Tom Cat T2

10.Niyazi Bedel Hasan Güney Range Rover T2

11.Soyer Arseven Hüda Hüdan Tom Cat T2

12.Cemal Arsal Mehmet Demirağ Mitsubishi Pajero T2

13.Hilmi Çelebioğlu Hüsral Çakırlar Mitsubishi Pajero Evo T2

14.Hakan Kofalı Fatih Yılmaz Tom Cat T2

15.Bereket Bereketligil Rifat Tuğsal Mitsubishi Pajero Evo T2

16.Göksel Macila Doğu Gürsesler Mitsubishi Pajero Evo T1

17.Hilmi Çelebioğlu Aziz Yurdashev Mitsubishi Pajero T2

18.Serhat Karaoğlan İsmail Karataç Tom Cat T2

19.Argün Çağıl Mazhar Ünal Suzuki Vitara T1

Raid Kategorisi

Pilot Co-Pilot Araç Grup

1.İsmail Kırmızı Birkan Karaderi Land Rover R1

2.Mehmet Akkılıç Rıdvan Bayraktaroğlu Mitsubishi Pajero R1

3.Sinan Arkar Hasan Kaya Land Cruiser R1

4.Ali Ağaoğlu Osman Hoca Land Cruiser R1

5.Sander Kahveciler Eser Sülo Land Rover R1

6.Mustafa Onuk Burçin Döveç Land Cruiser R1

7.Seyhun Bıkmaz Mehmet İbrahimoğulları Land Cruiser R1

8.Binali Aktaş Ahmet Burak Keskek Mitsubishi Pajero R1

9.Gökhan Onurlu Ramadan Kıral Jeep Cheroke R1

10.Devrim Dedeoğlu Birtan Ketenoğlu Daihatsu Rocky R1

11.Muzaffer Yemen Mustafa Yemen Suzuki Vitara R1

12.Mehmet Nizam Ferhat Sakallı Nissan Patrol R1

13.Üstün Dedeoğlu Hüseyin Nuri Mitsubishi Pajero R1