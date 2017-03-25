Arda Turan: Bir de Selçuk’la bana sor

Artık milli maçlar seviyesinin çok zor olduğunu söyleyen Arda Turan; “Her takım oynuyor, her takın bir sistemi ve taktiği var. Cenk’in golleriyle maçı erken çözdük. Ondan sonra da oynanması gibi oynadık. Zor bir 90 dakikaydı. Buradan üç puanla ayrıldık. Bizim için çok önemliydi. Şimdi bizim için Haziran’da çok önemli Kosova maçı var. Rakiplerimiz de birbiriyle oynayacak. Eylül ayına yeni umutlarla başlamış hatta play-off’a en iyi şekilde gidecek pozisyonda bile olabiliriz. Antalya seyircisine ve herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Maç öncesi Cumhurbaşkanı Recip Tayyip Erdoğan ve bakanların soyunma odasına gelerek kendilerine destek verdiklerini kaydeden Arda Turan, “Sayın cumhurbaşkanımız ve sayın bakanlarımız maç öncesi soyunma odasına gelip bize başarılar dilediler. Destekleri için buraya geldikleri için ve bize inandıkları için çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

“EMRE MOR ÇOK ÖZEL YETENEK”

Maç öncesi sosyal medyadan genç oyunculara destek verdiğinin hatırlatılması üzerine ise tecrübeli futbolcu, “Artık bizim yaşımız ilerliyor. Onların dönemi gelecek. Herkes zamanı geldiğinde bu mevkileri ve konumları genç arkadaşlara bırakmalı. Ben de olabildiğince tecrübelerimi onları kırmadan onlarla paylaşarak aktarmaya çalışıyorum. Bu takım ülkemizin takımı. Her şeyi vermeye çalışıyorsun. Emre Mor çok özel yetenek. Diğer kardeşlerimiz, sonradan Okay oyuna girdi; muhteşemdi. Enes gole çok yaklaştı. Ülkenin geleceği emin ellerde diye düşünüyorum.” açıklamalarını yaptı.

“BİR DE SELÇUK’LA BANA SOR”

Maç 15’inci dakikada bittiği gibi bir görüntüye büründüğü sözleri üzerine ise Arda Turan; “Onu bir de Selçuk’la bana sor. Golü erken bulmak önemliydi ama bu defa da topun arkasına girip mücadele etmek gerekti. Fatih hoca, bazen beni burada kullanıyor ama burası başka bir mevki. O yüzden iyi mücadele etmek önemliydi. Zor bir karşılaşmaydı. Gerektiği şekilde oynadık. Cenk de bize katkı sağladı ve onun golleriyle kazandık.” ifadelerini kullandı.