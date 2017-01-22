Anı maçı Baf Ülkü Yurdu’nun

Seda Güreşçioğlu anısına oynanan ve normal süresi 2-2 eşitlikle tamamlanan mücadelede Baf Ülkü Yurdu, Lefke’yi penaltı atışlarında mağlup etti

Baf Ülkü Yurdu Alpay Volkan Antrenman Sahası’nda dün Seda Güreşçioğlu anısına Baf Ülkü Yurdu ile Lefke arasında oynanan karşılaşmada Baf Ülkü Yurdu normal süresi 2-2 biten maçı penaltı atışları sonrasında kazanarak anı maçının galibi oldu.

Baf Ülkü Yurdu Lawal ile 16.dakikada 1-0 öne geçti. Lefke 19.dakikada Yılmaz ile skor 1-1 yaptı. İlk devre 1-1 sona erdi. İkinci devrede Lefke golcü futbolcusu Kasım ile 80.dakikada 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Maçı bırakmayan Baf 81.dakikada Joseph ile skoru 2-2’lik beraberliğe taşıdı. Maç bu sonuçla sona erince anı turnuvasında penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında Lefke’yi mağlup eden Bal Ülkü Yurdu anı maçının kazananı oldu.

Maçı ardından ödül törenine geçilirken merhumun ailesi, kulüp yöneticileri ve diğer yetkililer plaket ile kupaları takdim ettiler.