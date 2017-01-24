Angolemli: Haritada 29+’nın sahibi meclis

Cumhuriyet Meclisi’nde dün 29+ harita tartışması yaşandı. Hüseyin Angolemli, 1986’da kendisinin dönemin UBP milletvekilleri ile mecliste bu harita oranına onay verdiğini söyledi, Dışişleri Bakanı reddetti

AMAÇ YÜZDE 30’UN ALTI: Cumhuriyet Meclisi’nin en eski milletvekilleri Hüseyin Angolemli ve Ferdi Sabit Soyer, 29 Mart 1986’da “29+’nın” meclis kararı olarak kayıtlara geçtiğini ve bunun da dönemin genel sekreteri Cuellar’ın “Toprakta yüzde 30’un altına inin” talebi ile gerçekleştiğini söyledi

YÜZDE 35 DE 29+’DIR: Dışişleri bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Denktaş yüzde 29+’yı kabul etti” demenin “siyasi sahtekarlık” olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, “Denktaş kurnaz bir şekilde 29+ demiştir. 29.2 olduğuna kim karar verecek? Yüzde 35 de 29+’dır” savunmasında bulundu

Cumhuriyet Meclisi’nde dün, Cenevre’de BM’ye sunulan yüzde 29.2’lik harita gündeme geldi. “Bu rakamı meclis onayladı” ifadesini kullanan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’ye Ferdi Sabit Soyer destek verdi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, sert bir dille iddiayı reddeti. Ertuğruloğlu, “Sahtekarlar. Siyaset sahtekarlığı yapmayın” ifadesini kullandı. Angolemli bu çıkışa, “Çok ayıp” demekle yetindi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu yönde eleştirilmesine karşı çıkan Hüseyin Angolemli, konuyu Cumhuriyet Meclisi kürsüsüne taşıdı. 29+’nın bir BM belgesi olduğunu savunan Hüseyin Angolemli, ilgili rakamın meclise dönemin Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş tarafından getirildiğini savundu.

Angolemli: UBP de destek verdi

Angolemli, Perez De Cuellar Belgesi’nin meclise 29 Mart 1986’da tasarı olarak geldiğini anımsatarak, o dönem parlamentoda yer alan UBP dahil, tüm siyasilerin buna destek verdiğinin altını çizdi.

“Sayın Denktaş da buradaydı. UBP başta olmak üzere, tümüne oy verdik. Hodir meydan… Gelin o tutanakları açalım” çağrısında bulunan Angolemli, her şeyin ayrıntılı olarak dönemin tutanaklarında yer aldığını bildirdi.

Angolemli şu ifadeyi kullandı:

Bu meclis karar verirse, tutanaklar açılır. Yeteri kadar yalan söylendi bu halka. Belgede dönüşümlü başkanlık yoktu. Başkan güneyden, yardımcısı bizden bir anlaşmaydı. Toprak da yüzde 29+…

Bu konu daha fazla tartışılamaz. Gerçekler ortadayken de, bir Cumhurbaşkanı bu kadar eleştirilemez…

Bugünlerde birlik ve beraberliğimizi sağlama gününde geçmişte de söylenen %29 + gibi sözler üzerine bu şekilde saldırmayı ben anlamıyorum. Hayırcı olabilirsiniz. Ama beklemek zorundayız.

Metin çıkacaksa, çıksın. Okuyalım, okuduktan sonra tabii ki kimimiz hayır diyecek, kimimiz evet diyecek. Ben bile şimdiden evet mi hayır mı diyeceğimiz bilmiyorum çünkü o metni – eğer çıkarsa – okuyup değerlendirip ona göre hareket edeceğiz.

%29 artıyı kim getirdi. Benim bir şikayetim yok çünkü o oturumlarda ben de vardım. Benim de oyum vardır %29 artıya. Başta UBPlilerin oyu vardır ama o zaman bazı arkadaşlarımız liseye giderdi herhalde de bilmiyorlar. O zaman kabul ettin, şimdi itiraz edecen. Olmadı arkadaşlar…”

Ertuğruloğlu: Siyaset sahtekarları

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, De Cuellar’ın rauf Denktaş’tan, “Yüzde 30’un altına in” ricasında bulunduğunu, Denktaş’ın da “zekice bir adımla” yüzde 29+’yı meclisten geçirdiğini söyledi.

Hüseyin Angolemli ve Ferdi Sabit Soyer’in itirazlarına karşılık, “Sahtekarlar, siyaset sahtekarlığı yapmayın” çıkışı ile bir anda ortamın gerilmesine neden olan Ertuğruloğlu, “Yüzde 29+ nedir? Kim seçecek? Yüzde 35 de 29+’dır” saptamasında bulundu.

Ertuğruloğlu’nun meclisteki konuşması ise şöyle:

“29+ nasıl gündeme gelmişti? Perez De Cuellar, sayın denktaş’tan rica etti. Sihirli yüzde 30 rakamının altına en. Bunu da redderlerse, bu yüzdelik ortadan kalkar.

Denktaş bey de akıllıca 29+ dedi. 29+ nere çekerseniz gider. Genel sekretere de 29.99 da olabilir… 29+ nedir kim seçecek? 35 da 29+’dır. Ben bunca zamandır harita görmedim. Cumhurbaşkanı diyor ki, harita var. Denktaş’ın haritası var diyor… Ben böyle bir harita görmedim…

Kaldı ki, 29+’da şlimdiki gibi ne dört özgürlük vardı, ne de içimize Rum gelecekti. O günden bu güne gelişen değişimleri dikkate alarak, ucuz politikalar yapmayın. Denktaş kabul etmiş de, tüm partiler de destek verdi.

29.2 yi verdim o da 29 artıdır Denktaşın haritasını kullandıydım işte partiler buna oy verdiydi bu resmen Kıbrıs Türk halkını aldatma ve yanıltmaya yönelik bir politikadır, ayıp ediliyor. Sahtekarlar, siyaset sahtekarlığı yapılıyor.”