Eğer siz de uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız dikkat! Akıllı telefon ve tabletler işlerimizin pek çoğunu kolaylaştırmasına rağmen beyin ve uyku arasındaki dengeyi bozabiliyor.

Teknolojinin gelişmesi, tablet ve telefonların hayatımızın her alanında olması yaşamımıza çeşitli konularda ister istemez etkide bulunuyor. Akıllı telefon ve tabletler, işlerimizin pek çoğunu kolaylaştırmasına rağmen beyin ve uyku arasındaki dengeyi bozabiliyor.

İletişimin yanı sıra kitap, gazete ve dergi okuma, sosyal medyayı takip etme, çeşitli oyunlar ve fatura ödeme gibi işlemler akıllı telefon ve tabletler üzerinden yapılabiliyor. Bunun sonucunda günümüzün büyük bir bölümünde bu teknolojik cihazlar elimizde oluyor. Ancak bu alışkanlığı uyku öncesinde bırakmak, sağlıklı bir uyku ve yaşam için önemli bir kural halini geliyor.

Geceleri insan vücudu melatonin isimli bir hormon salgılar. Bu hormon insanın uyuması ve dinlenmesi için gereklidir. Melatonin sayesinde beyin hücrelerinin yenilenmesi gerçekleşir. Bu sayede enerji toplama, hafızanın canlı tutulması gibi temel fonksiyonlar yerine getirilir.

Akıllı telefon ve tabletler, internete bağlı olmasa bile birtakım radyoaktif dalgaları dışarıya yayar. Teknolojik cihazlardan yayılan bu akımlar, melatonin hormonunun azalmasına neden olur. Bu duruma neden olan en önemli etken ise mavi ve yeşil tonlarındaki ışıklar.

Telefon ve tabletlerden yayılan mavi ışık beyine “uyan” hissi veriyor. Dolayısıyla, göz ve beyin algıladığı her mavi ışık uyarısında uyku zamanını erteliyor. Akıllı telefon ve tabletlerin renk piksellerinin yüksek oranda olması, radyasyon ve ses dalgalarının daha hızlı bir şekilde yayılmasını da sağlar. Bunun için bu cihazlarda yer alan uyku modunun aktif hale getirilmesi gerekir. Ancak bu da uzun vadeli ve sağlıklı bir çözüm değildir.

Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike Uykunuzu etkiliyor

Akıllı telefon ve tabletlerin uykunuzu engellememesi için yatmadan 1 veya 2 saat önce bu cihazların kullanımı bırakılmalıdır. Bu süre içerisinde beyin, mavi – yeşil ışık ve radyasyon tehdidini algılamadığı için uykuya hazır olacaktır.

Telefon ve tabletler, kullanılmadığı durumlarda da radyasyon yaydığı için, bu aletlerin yatağınızdan en az 20-25 metre uzakta olması gerekir. Ayrıca uyumadan önce kullanımı bırakılan telefon ve tabletler, internete ve bu cihazlara olan bağımlılığın da azaltılmasını sağlar.

Sağlıklı bir yaşam için uyku çok önemlidir. Bu tavsiyelere uymak da güçlü bir hafızaya ve enerjik bir vücuda sahip olmanız için gereklidir.