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“Zorunlu olmadıkça evlerinizden ayrılmayın”

11 Aralık 2019

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Meteoroloji Dairesi’nin önümüzdeki saatlerde şiddetli yağış ve fırtına olacağı öngörüsü üzerine vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça evlerinde ayrılmamaları, gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları, çıkmaları halinde ise risk teşkil edecek su veya çamur birikintilerine girmemeleri uyarısında bulundu.

KKTC Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Dairesi’nin şiddetli yağış ve fırtınadan tüm bölgelerin etkilenebileceği tahminine dikkat çekildi ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ve meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Açıklamada, sel-su baskını olması halinde vatandaşların evlerinde elektrikli cihaz kullanmamaları ve elektrik şalterlerini derhal kapatmaları gerektiği de ifade edildi.



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