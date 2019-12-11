Bazı çocuklar ton sandviçin içinde balık olduğunu bilmiyor bazısı yumurtayı inek verir zannediyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma okul çağındaki çocukların yüzde 30’unun tonlu sandviçlerin içinde balık olduğunu, domuz etinin (pork) domuz hayvanından (pig) geldiğini bilmediğini ve yüzde 10’unun da yumurtaların ineklerden geldiğini sandığını ortaya çıkardı.

Gıdaların nereden geldiği konusundaki yanlış anlamaları ortaya koyma amaçlı yapılan bu çalışmaya göre çocukların yüzde 86’sı hayatlarında en az bir kez bir çiftliği ziyaret etmiş. Çocukların yüzde 50’ye yakını tropik meyveleri bilirken yüzde 76’sı avokadoyu ayırt edebiliyor.

Yetkililer, Zanussi araştırma şirketi tarafından 6 ile 11 yaşları arasındaki bin çocuk üzerinde yapılan araştırma sonuçlarının ‘hayal kırıklığı’ yarattığını belirtirken sağlıklı beslenme konusundaki bilinci arttırmak üzere yeni eğitimler tasarlanması gerektiği belirtildi.

Okul gerçeklerle sahte bilgileri ayırt etmeyi öğretmeli

İngiltere Tabipler Birliği’nin konuya ilişkin yayınladığı basın açıklamasında, Eğitim Bölümü Başkanı Ray Ballam, İngiltere’de ve tüm dünyada öğretmenlere verilen formasyonlara beslenme ve gıda alanlarının eklenmesi gerektiğini ve bu konuya ilişkin özel ders saatlerinin ayrılmasının elzem olduğunu, aksi takdirde birbiri ile çelişen bilgilerin var olacağını kaydediyor. Ballam şunları söylüyor:

“Bu son araştırmaya göre internet çocuklar ve gençler arasında en popüler bilgi kaynağı. Bunun anlamı şu ki; öğretmenlerin ve eğitimcilerin doğru bilgilere sahip olması tarihte hiç bu kadar hayati ve gerekli olmamıştı. Okullar doğru bilgiyi öğretebilecek ki gençler gerçeklerle sahte haberler arasındaki farkı görebilsin.”

Daha önce yapılan araştırmalar da benzeri sonuçlar vermişti

2017 yılında İngiliz Besin Vakfı tarafından yapılmış benzer bir araştırmada da 8 ile 11 yaşları arasındaki çocukların yüzde 13’ünün makarnanın hayvanlardan geldiğini zannettiği ve 5 ile 7 yaş arasındaki çocukların yüzde 18’inin de balık köftesinin tavuktan yapıldığını düşündüğü ortaya çıkmıştı.

2011’de de ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yapılan bir başka benzer çalışmada çocukların yüzde 22’sinin turşunun salatalık olduğunu ve soğan, marul gibi yiyeceklerin bitki olduğunu bilmedikleri ortaya konmuştu.