KıbrısSağlık

Zorlu Töre, yarın açık kalp ameliyatı olacak

11 Nisan 2019

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, yarın açık kalp ameliyatı (bypass) olacak.

Geçtiğimiz hafta kalp krizi geçiren, anjiyoda tıkalı bir damarına stent takılan, kalp damarlarında darlık ve tıkanıklık tespit edilen Töre, yarın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilecek.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan TAK’a yaptığı açıklamada, Zorlu Töre’nin yarın sabah bypass olmasının planlandığını kaydetti.

Sağlık durumu stabil olan Töre’nin tedavisinin kardiyoloji servisinde sürdüğünü söyleyen Özyılkan, Zorlu Töre’nin ilerleyen saatlerde kalp ve damar cerrahisi servisine alınabileceğini kaydetti.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı

11 Nisan 2019

İki toplumlu teknik komiteler 1 milyon Euroluk ödenek konusunda bilgilendirildi

11 Nisan 2019
DONALD TRUMP

Trump, Kolombiya ve Orta Amerika ülkelerini hedef aldı

11 Nisan 2019

Candan ve Saner’in Strazburg temasları sürüyor

11 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı