İki toplumlu teknik komiteler 1 milyon Euroluk ödenek konusunda bilgilendirildi

İki toplumlu teknik komitelerin, gerçekleştirmeye karar verdiği çalışmaların finanse edilmesi için izlenilecek süreç konusunda dün bilgilendirildiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Elizabeth Spehar Himayesinde Teknik Komitelerle İlgili Toplantı” başlıklı haberinde, eski Lefkoşa Havaalanı bölgesinde kurulan ve finansman ile ilgili başvuruların inceleneceği ofiste, dün, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın da yer aldığı toplantıda, iki toplumlu teknik komitelerin, gerçekleştirmeye karar verdiği çalışmaların finanse edilmesi için izlenilecek süreç konusunda bilgilendirildiğini yazdı.

Gazete, iki toplumlu teknik komitelerin eş başkanlarının, Avrupa Komitesi tarafından sağlanacak 1 milyon Euro değerindeki ödenek konusunda bilgilendirildiklerini belirtti.

Avrupa Komisyonu’nun, Kıbrıs’taki Güven Yaratıcı Önlemleri destekleme çerçevesinde, Teknik Komitelerin finansal destek mekanizmasıyla ilgili olarak UNDP ile yeni bir sözleşme imzaladığını belirten gazete, Komisyon’un, 1 milyon Euro katkı sağlayacağını ve bunun 2 yıl süreli olduğunu yazdı.

Gazete dün gerçekleştirilen bilgilendirme çerçevesinde bahse konu olan ödeneğin dörtte birinin, destek mekanizmasının uygulanması için organizasyon maliyetlerine dağıtılacağını belirtti.

Habere göre, Teknik Komitelerin, elektronik posta ile başvurularını sunma amacıyla bilgi ve yardım talep edebilecekleri eski Lefkoşa Havaalanı bölgesindeki oluşturulan ofis, haftada üç gün olmak üzere bir elemanla faaliyet gösterecek.

Gazete yapılacak başvuruların ise, Avrupa Komisyonu temsilcisi, UNDP temsilcisi, Kıbrıs’taki UNFICYP ofisi temsilcisi ve Teknik Komitelerin iki koordinatöründen oluşan bir komite tarafından inceleneceğini yazdı.

Habere göre, söz konusu komite ise ayda bir kez, yapılacak olan başvuru sayısına paralel olarak gerekmesi halinde ise sık sık toplanacak.

Habere göre teknik komitelerin eş başkanları ise yaptıkları açıklamada, amacın, bürokraside gecikmelerin yaşanmaması ve hızlı bir şekilde ilerleme sağlanması olduğundan söz ettiler.

Gazete teknik komitelerin, başka kaynaklardan da ödenek(Eğitim ile ilgili Teknik Komitenin “Imagine” programı gibi) almaya devam etmesinin de mümkün olduğunu yazdı.