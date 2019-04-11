Dünya

Endonezya’daki selden 24 binden fazla kişi etkilendi

11 Nisan 2019

Endonezya’nın Batı Cava eyaletinde hafta başından bu yana etkili olan selden 24 bin 813 kişinin olumsuz etkilendiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, selden etkilenen eyalete bağlı Bandung kenti ve çevresinde 700 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini ifade etti.

Afetin etkili olduğu bölge genelinde 24 bin 813 kişinin selden etkilendiğini aktaran Nugroho, 8 bin 271 yapının da hasar gördüğünü ifade etti.

Nugroho, 22 Nisan’a kadar acil durum ilan edilen bölgede, afetzedelere yardım çalışmalarının devam ettiğini de kaydetti.

Papua eyaletinde geçen ay meydana gelen selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya’da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

 

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