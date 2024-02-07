Zonguldak’ta maden ocağında göçük - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Türkiye

Zonguldak’ta maden ocağında göçük

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı. Diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı

 

Maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.


İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer işçi Murat Çetinkaya’yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

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Tags:KilimliMaden ocağızonguldak
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