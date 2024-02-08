İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 8, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

İkamet izinsiz 9 kişi tutuklandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu kişiler aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.


Öte yandan, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda kumarhane girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 11 kişi kumarhane içerisinde tespit edildi. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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