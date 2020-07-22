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ZMO, Fare popülasyonu ile mücadele başlatılması gerektiğini vurguladı

22 Temmuz 2020
Fare popülasyonu

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), normalin üstüne çıkan fare popülasyonu ile mücadele başlaıtlması gerektiğini kaydetti.

ZMO Başkanı Erkut Uluçam yaptığı yazılı açıklamada, fare popülasyonunun tarımsal ürün ve yapılardaki zararların dışında bulaşıcı hastalıklara yol açtığını belirterek, “Bu konuda sorumluluk Tarım Bakanlığının yanında Sağlık Bakanlığını da ilgilendirecek boyuttadır. Ülkemiz pandemi süreci ile yeterince hassasiyet yaşamışken kemirgenler dolayısı ile yayılabilecek salgın konusunda gerekli önlemler ivedilikle alınmalı ve derhal mücadele başlatılmalıdır. “ ifadelerini kullandı.

Fare mücadelesinde toplu ve tarama mücadelenin esas olduğuna vurgu yapan Uluçam, özellikle doğal dengenin bozulduğu alanlarda, her yıl zamanında ve popülasyon sayısını baskı altına alınıncaya kadar mücadele yapmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Ülkede tarımsal ve kırsal alanlardaki mücadelenin  her yıl Tarım Bakanlığının hazırladığı zehirli yemlerle yapıldığını kaydeden Uluçam,  bu yıl gereken zamanda ve yeterli miktarda mücadele yapılamadığını ileri sürerek şu soruları yöneltti:

“Tarım Bakanlığı konunun hassasiyeti ve ciddiyeti bu kadar yüksekken bu konuda yeterli bilgiye ve öngürüye sahip değil midir?

Yeterli düzeyde mücadele için maddi olarak kaynak sıkıntısı mı yaşamaktadır? Eğer bu böyleyse söz konusu ihtiyaç kaynak miktarı mali olarak ne kadardır? Bu durumun aşılması için ne gibi çalışmalar yapılmıştır?

Fare mücadelesinin tam olarak topyekün hangi tarihte başlatılması öngürülmektedir?”


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