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Kıb-Tek’ten gecikme zammı için indirim

22 Temmuz 2020
gecikme zammı indirimi

Kıb-Tek birikmiş tüketim borcu ve gecikme zammı için indirim uygulanacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) birikmiş tüketim borcu ve gecikme zammı olanların yasa gücündeki kararname uyarınca indirimden yararlanabilmeleri için 10 Ağustos’a kadar Kıb-Tek bölge amirliklerine başvurmaları gerektiği duyuruldu.

Duyuruda, peşin ödemede birikmiş gecikme zamlarının yüzde 80’inin, taksitli ödemelerde ise yüzde 65’inin tahsil edilmeyeceği ifade edildi.

“Tüketicilerin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücündeki Kararname” uyarınca yapılacak indirimden yararlanmak isteyenlerin, Kıb-Tek’in web sayfasında yayımlanan başvuru formunu doldurarak 10 Ağustos mesai bitimine kadar kurumun bölge amirliklerine başvurabilecekleri kaydedildi.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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