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Ziynet Sali ve Buray Harbiye’yi sallayacak

12 Temmuz 2019

TEMMUZ SONU ZİYNET, AĞUSTOS BAŞI BURAY:

Ülkemizin gurur kaynakları Ziynet Sali ve Buray, Harbiye Açıkhava konserlerinin sesi olacak. Ziynet 25 Temmuz akşamı, Buray ise 4 Ağustos akşamı Harbiye konseri verecek

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Güçlü sesi ve yorumuyla üne kavuşan ülkemizin yetiştirdiği başarılı sanatçı Ziynet Sali, bu yıl da Harbiye Açıkhava Sahnesi’ni estirmeye geliyor. Yaptığı başarılı şarkılarının yanında güçlü müziği ve şovlarıyla da her yıl Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin vazgeçilmezi olan yıldız sanatçı, bu yıl da 25 Temmuz Perşembe akşamı Poll Production organizasyonu “Turkcell Yıldızlı Geceler” kapsamında sevenleriyle buluşuyor.

Latin esintileri ve Yunan ezgileriyle renklendireceği power&cover içerikli bir konseptle seyircilerinin karşısına çıkacak olan Ziynet Sali, bu yılki Harbiye konserinde hem kendi şarkılarını hem de güçlü cover şarkıları farklı ve eğlenceli tarzlarda özel bir sahne konsepti ile sunmaya hazırlanıyor. Sali’nln konser kostümleri yine Cengiz Abazoğlu imzası taşıyor.

 

Bayrağı devralacak

Harbiye Açıkhava konserlerinin programında 4 Ağustos akşamı ise Buray konseri yer alıyor. Türkiye Pop Müzik piyasasında büyük bir ilgiyle takip edilen Buray, 4 Ağustos’ta Harbiye’yi sallayacak. Son olarak çıkardığı “Kehanet” albümüyle beğeni kazanan sanatçı sahnede fırtınalar estirecek.

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