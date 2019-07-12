Ayşegül Zaim “Göç Eylesem” dedi

DİJİTAL PLATFORMLA BULUŞUYOR:

Ülkemizin sevilen seslerinden Ayşegül Zaim “Göç Eylesem” adını verdiği çalışmasını bugün dijital platformda müzik severlerle buluşturuyor

Ülkemizin başarılı ve üretken şarkıcılarından Ayşegül Zaim, yepyeni çalışmasıyla dijital platformdaki yerini alıyor. “Göç Eylesem” adını verdiği çalışmanın söz ve müziği de bizzat kendisine ait olan Zaim heyecanını şu şekilde dile getiriyor: “Göç Eylesem, bugün Türkiye ve dünya ile birlikte tüm dijital platformlarda KINAY Production etiketiyle yayımlanıyor. Benden çıktı artık. Aylardır Kıbrıs radyolarında 1 numaraya kadar çıktığı ve en çok istek alan şarkıların başında yer aldığı için çok mutluyum. Her gün ne zaman çıkacak artık, diye yüzlerce mesaj alıyorum. Artık vuslat anı… Sizler hep güzel cümlelerinizle beni desteklediniz ve yücelttiniz. Her daim binlerce kere teşekkür ederim varlığınıza…”