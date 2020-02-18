Zirvede değişen bir şey yok

K-Pet 1. Lig’in 19.haftasında Lider Mesarya ve takipçisi Yonpaş Dumlupınar birbirlerine üstünlük sağlayamadı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-Pet 1. Lig’in 19.haftasında Lider Mesarya ve takipçisi Yonpaş Dumlupınar haftanın en önemli maçında karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede takımlar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken Lider Mesarya ile takipçisi olan Y.Dumlupınar’ın arasındaki puan farkı 7’de kaldı.

Mesarya’nın uzun süre önde götürdüğü mücadelede Y.Dumlupınar son bölümlerde bulduğu golle rakibi ile arasındaki puan farkının açılmasını önledi.

Haftanın beraberlikle sonuçlanan diğer mücadelesinde Girne Halk Evi sahasında Bostancı Bağcıl ile 1-1 berabere kaldı. Goller karşılaşmanın son çeyreğinde gelirken, bu soncun ardından Girne Halk Evi 3, B.Bağcıl ise 15. sıradaki yerini korudu.

Haftanın en gollü mücadelesinde orta sıralarda yer alan Dörtyol konuk ettiği play-out hattındaki Ozanköy’ü 7-0 mağlup etti. Dörtyol bu skorla 8.galibiyetine imza attı ve iki basamak yükselerek 6.sıraya çıktı.

19.haftada orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Esentepe konuk ettiği Görneç’le 2-2’lik skorla yenişemedi. Görneç üst üste 3. beraberliğini elde ederken, Esentepe bu sonuçla 8.sıraya geriledi.

Haftanın en önemli galibiyetlerinden birine de G.Birliği imza attı. İskele temsilcisi, deplasmanda Lapta’yı 4-1 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü ve haftayı averajla 4.sırada geçti. Lapta ise 1 hafta aradan sonra yine sahasında kaybetti.

Son haftalarda rakipleriyle berabere kalan Yalova 19.haftada Mormenekşe’yi konuk etti. Güzelyurt ekibi sahadan 1-0 galip ayrılırken, 16.haftada hükmen yendiği Doğancı maçı dışında en son olarak 10.haftada Bağcıl deplasmanında kazanmıştı.

İki Mağusa takımının mücadelesinde Maraş konuk ettiği Çanakkale ile golsüz berabere kaldı. Her iki takım da 4 hafta aradan sonra puanla tanışmış oldu.

Ligin 19’uncu haftasında Karşıyaka, Doğancı maçı dolayısıyla haftayı bay geçerek hükmen 3-0’lık galibiyetle tamamladı.

19.haftanın sonuçları:

Girne Halk Evi 1 – 1 Bostancı Bağcıl

Dörtyol 7 – 0 Ozanköy

Mesarya 1 – 1 Yonpaş Dumlupınar

Esentepe 2 – 2 Görneç

Lapta 1 – 4 Gençler Birliği

Yalova 1 – 0 Mormenekşe

Maraş 0 – 0 Çanakkale

20.haftanın programı:

Cumartesi (14:00)

Ozanköy – Yalova

Bostancı Bağcıl – Lapta

Görneç – Mormenekşe

Karşıyaka – Dörtyol

Pazar (14:00)

Esentepe – Girne Halk Evi

Gençler Birliği – Maraş

Çanakkale – Mesarya

K-Pet 1. Lig 19. hafta puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1.Mesarya 19 13 5 1 43 13 30 44

2.Y.Dumlupınar 19 11 4 4 34 7 27 37

3.Girne Halk Evi 19 10 5 4 36 22 14 35

4.Gençler Birliği 19 11 2 6 38 26 12 35

5.Yalova 19 9 7 3 33 16 17 34

6.Dörtyol 19 8 6 5 31 22 9 30

7.Maraş 19 9 3 7 31 24 7 30

8.Esentepe 19 7 7 5 29 24 5 28

9.Karşıyaka 19 7 5 7 22 26 -4 26

10.Görneç 19 6 7 6 33 31 2 25

11.Mormenekşe 19 7 4 8 26 35 -9 25

12.Lapta 19 7 1 11 27 32 -5 22

13.Ozanköy 19 5 3 11 20 41 -21 18

14.Çanakkale 19 4 5 10 22 41 -19 17

15.Bostancı Bağcıl 19 3 6 10 22 30 -8 15

16.Doğancı 19 0 0 19 0 57 -57 0

Gol Krallığı

Halil Turan Mesarya 22

Bülent Çakmak Gençler Birliği 15

İlyas Yılmaz Görneç 12

Zekai Serdar Bostancı Bağcıl 10

İrfan Boşnak Görneç 8