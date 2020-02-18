Eliz çeyrek finalde elendi

ITF ORGANİZASYONUNDA KORTA ÇIKTI: Ülkenin tenisteki gururu Tunus’taki ITF turnuvasında şampiyona kaybetti. Sporcumuz çekişmeli geçen çeyrek final maçında Romanyalı Ghioroau’ya 6-3 ,4-6, 3-6 kaybetti

Teniste profesyonel turnuvalarda korta çıkan Eliz Maloney Yorgancı, Tunus’daki ITF organizasyonuna çeyrek finalde veda etti.

Eliz, Tunus’un Monastir kentinde yer alan ön eleme turunda Belçikalı rakibi Lena Delfosse’yi 6-0, 6-0, ikinci maçında Fransız Kelia Lebihan’ı 6-3, 6-7, 10-0’lık sonuçla geçti.

Ana tablodaki ilk maçında Hollandalı rakibi Eva Vedder’e 6-4, 6-3’lük üstünlük kuran Eliz, ikinci turda Sırbistanlı DraginjaVukovic’i 6-2 ve 6-2’lik set sonuçlarıyla yendi.

Eliz Maloney Yorgancı, çekişmeli geçen çeyrek finalde ise iki numaralı seri başı, aynı zamanda turnuva şampiyonluğunu elde eden Georgina Ghioroau’ya 6-3 ,4-6, 3-6 kaybederek organizasyona veda etti.