Zirve savaşı

Lider Mağusa Türk Gücü, cumartesi günü takipçisi Cihangir’e konuk olacak. 15. haftanın en kritik maçında kazanan takım lider olacak beraberlik durumunda ise MTG devreyi zirvede tamamlayacak

İLK YARININ LİDERİ BELLİ OLACAK: Süper Lig’de lider Mağusa Türk Gücü ile 2 puan geriden gelerek cumartesi günü rakibini konuk edecek olan Cihangir arasındaki kritik mücadelede futbol şöleni yaşanacak. İlk devreyi lider tamamlama adına 15. haftanın en önemli maçı zirveyi şekillendirecek

MTG ÖNDE: Ligde oynanan son 20 maçta Mağusa Türk Gücü’nün rakibi karşısında 9 kez sahadan galibiyetle ayrıldığını görüyoruz. Cihangir ise sarı-yeşilliler 8 kez yenmeyi başarırken, ezeli rakipler 3 kez bir birlerine üstünlük sağlayamayarak sahadan berberlikle ayrıldılar

Hüseyin KÖPRÜLÜ

K-PET Süper Lig’in ilk devresinin son maçında, 32 puanla lider Mağusa Türk Gücü, cumartesi günü 30 puanda bulunan takipçisi Cihangir’e konuk olacak. 15. haftanın en kritik maçında kazanan takım lider olacak beraberlik durumunda MTG liderliğini sürdürecek.

Lider Mağusa Türk Gücü bu sezon deplasmanda sadece bir kez mağlup oldu. Yeşil-siyahlılar dış sahada 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans ortaya koydu. MTG tek deplasman yenilgisini 5. haftada Küçük Kaymaklı’dan aldı.

Cihangir ise iç sahada en başarılı takım durumunda. Sahasında 7 maça çıkan Cihangir 1 mağlubiyete karşın 6 galibiyet elde etti.

Galibiyetlerde MTG önde

İki takım arasında son yıllardaki rekabette Mağusa Türk Gücü galibiyet sayılarında önde. Ligde oynanan son 20 maçta Mağusa Türk Gücü’nün 9, Cihangir’in ise 8 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. İki takım arasında berabere biten 3 maçın da sonucunun 0-0 olması dikkat çekici oldu.

İç saha dış saha performansları

İki ezeli rakibin birbirlerine karşı mücadelelerinde kendi sahalarındaki maçlarda daha başarılı bir grafik çizdiği ortaya çıkıyor.

Mağusa Türk Gücü kazandığı 9 maçın 5’ini kendi sahasında elde ederken, Cihangir takımı da 8 galibiyetin 6’sını evinde kazanmayı başardı.

Dış saha maçlarında MTG’nin rakibine göre 4-2 üstülüğü var.

Mağusa Türk Gücü son 20 lig maçında Cihangir filelerine toplam 43 gol gönderirken, Cihangir ise rakip ağları 25 kez sarstı.

Çifte galibiyetli sezonlar

Mağusa Türk Gücü ve Cihangir geçmiş yıllarda hem kendi sahalarında hem de deplasmanda kazandığı çifte galibiyetli sezonlar yaşadılar. Sarı-yeşilli ekip 2015-2016 ve 2009-2010 sezonlarında tüm maçları kazanmayı bildi. Cihangir ise 2010-2011 ve 2017-2018 sezonlarında bu başarıya ulaştı.

En farklı skorlar

İki takımın maçlarında Cihangir farklı galibiyet şansı hiç yakalayamadı. Kırmızı-mavililer en fazla iki farklı skor elde edebildi.

Sarı-yeşilli ekip ise 2018-2019 sezonunda sahasında 6-0, 2011-2012 yine kendi evinde 6-1, 2009-2010 sezonunda deplasmanda 6-1 gibi farklı skorlarla sahadan ayrılarak rakibine ağır yenilgiler yaşattı.

Son 20 maçta alınan sonuçlar şöyle:

2018-2019 sezonu

14.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 4-3

29.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 6-0

2017-2018 sezonu

2.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 2-1

17.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 1-2

2016-2017 sezonu:

3.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-0

18.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 1-0

2015-2016 sezonu:

11.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 2-1

24.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-3

2014-2015 sezonu:

13.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 2-1

26.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 3-0

2013-2014 sezonu:

7.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir:0-0

20.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-0

2012-2013 sezonu:

3.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 0-0

16.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 3-4

2011-2012 sezonu:

3.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir:6-1

16.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 0-0

2010-2011 sezonu:

4.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 0-2

17.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 4-2

2009-2010 sezonu:

13.hafta: Mağusa Türk Gücü-Cihangir: 4-0

26.hafta: Cihangir-Mağusa Türk Gücü: 1-6